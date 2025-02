Resenha Betnacional: operadora de apostas promove ativações no clássico entre Sport e Náutico

A Betnacional é patrocinadora máster do Sport e também é apoiadora do Campeonato Pernambucano.

A empresa promoveu um programa esportivo com a análise no pré e pós-jogo.

Pernambuco.- A operadora de apostas esportivas Betnacional promoveu ações de marketing, no sábado (15), para o clássico entre Sport e Náutico, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), pelo Campeonato Pernambucano. A empresa é patrocinadora máster do Leão e também é apoiadora da competição estadual.

Uma das ativações para o jogo foi a distribuição de copos comemorativos que celebravam a carreira do ex-goleiro Magrão, ídolo do Sport e embaixador da marca de apostas. A companhia de iGaming também adesivou os bancos da Ilha do Retiro. Essas ações fazem parte da campanha “Quem Ama Sempre Volta”.

Outra ação para o jogo foi o retorno da orquestra Treme Terra, tradicional banda que anima a torcida no estádio, que voltou após um período de afastamento. A empresa apresentou ainda o Resenha Betnacional, um projeto especial para o clássico que foi transmitido no canal NE45, no YouTube. A transmissão fez análise da partida e dos times, no pré e pós-jogo, em um estúdio montado no local do confornto.

“Fomentamos essas iniciativas para reforçar a conexão entre os fãs e o Campeonato Pernambucano. Queremos elevar a cobertura do futebol regional e destacar a importância do futebol nordestino no cenário nacional”, afirmou João Studart, CEO da NSX Brasil, dona da marca Betnacional.

Betnacional de volta ao Leão

O clube pernambucano foi patrocinado pela Betnacional entre os anos de 2022 e 2024 e agora vai estampar novamente a marca no espaço nobre da camisa do Leão até 2026.

Segundo o ge, os valores do novo contrato podem chegar a R$ 72 milhões (USD 12,32 mi) com o cumprimento de metas. Esse é o maior acordo de patrocínio da história do clube.

