Quais problemas o Ministro da Previdência vem enfrentando para proibir o uso de benefícios em apostas

Ideia é impedir que beneficiários usem recursos em apostas esportivas online

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, declarou que enfrenta desafios jurídicos para restringir o uso de benefícios em apostas desportivas. O seu objetivo é evitar que os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) utilizem esses recursos para apostar online.

Em novembro de 2024, Lupi afirmou que a área jurídica avaliava a proibição do uso de benefícios do INSS em apostas. Embora o cartão Meu INSS Vale+ já esteja bloqueado para apostas online, a restrição ainda não se aplica a outros pagamentos, informou a pasta, segundo reportagem do SBC Notícias Brasil.

“Ainda estamos com alguns problemas jurídicos, porque há uma interpretação de que isso é ferir o direito da cidadania de usar o seu dinheiro como quer”, disse o ministro ao Metrópoles durante coletiva na semana passada.

“Ainda não tem uma definição jurídica da nossa consultoria jurídica que nos dê respaldo a fazer uma proibição do sistema, mas eu estou trabalhando nela”, completou Lupi.

A pasta da Previdência defende a medida para proteger aposentados e pensionistas do endividamento, destacando que o INSS beneficia cerca de 40 milhões de pessoas, sendo 70% desse grupo aposentados e pensionistas.

Especialistas do setor de apostas online consideram a proibição discriminatória contra beneficiários do governo e uma interferência na liberdade de escolha.