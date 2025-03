Publicidade ética de apostas: ANJL lança curso para orientar influenciadores

O curso online tem oito módulos e aborda temas como responsabilidade social e regulamentação do setor de jogos no Brasil.

A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) lançou um curso online em parceria com o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar). O objetivo é orientar influenciadores digitais sobre como fazer publicidade de empresas de apostas esportivas e cassino online de forma ética.

O curso online está disponível na plataforma Propane e conta com um treinamento em oito módulos. Entre os assuntos abordados, estão a publicidade ética, responsabilidade social, proteção de pessoas vulneráveis ao vício em apostas, além de aspectos regulatórios do setor no Brasil.

“Sabemos que muitos influenciadores, sem a devida checagem, acabam promovendo casas de apostas clandestinas. Com isso, todos perdem: o influenciador, que pode ser responsabilizado pela divulgação de uma empresa irregular; o apostador, que corre o risco de não receber seu valor ganho; e o próprio mercado regulado, que opera com diretrizes específicas por portarias e decretos”, explicou o presidente da ANJL, Plínio Lemos Jorge.

“O objetivo é capacitar os influenciadores a produzir conteúdo com informações transparentes sobre a atividade, em conformidade com as práticas legais e acompanhados de mensagens educativas, que buscam prevenir o vício e proteger públicos vulneráveis, como as crianças”, acrescentou o presidente da ANJL.

Para o CEO da Propane e diretor de comunicação da ANJL, Leonardo Benites, o curso ajuda aos criadores de conteúdo a produzir campanhas publicitárias sem ferir as normas da legislação brasileira. “Não compreender as regras do Conar pode trazer grandes problemas. Multas, restrições, processos e até a perda de parcerias. Além disso, a concessão de influenciadores e afiliados pode ser seriamente prejudicada, dificultando futuras oportunidades”, explica Benites.

“Com uma abordagem ética e profissional, os influenciadores se tornam mais significativos para marcas e anunciantes, garantindo parcerias. Por isso, é importante separar o profissional qualificado do que atua para o mercado de sites ilegais”, finaliza o CEO da Propane.

Veja também: Pix em apostas: ANJL expressa preocupação com alerta do Bradesco sobre enviar dinheiro às bets