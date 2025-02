5 Lions Megaways™ 2: Pragmatic Play aposta em multiplicadores de prêmios em novo slot

Os multiplicadores de bônus do jogo podem render recompensar de até 8.000x a aposta inicial.

Comunicado de imprensa.- A desenvolvedora de jogos de cassino online Pragmatic Play lançou seu novo slot, o 5 Lions Megaways™ 2, a sequência de um caça-níqueis de sucesso da empresa. Este lançamento possui seis cilindros com até 262.144 maneiras de ganhar.

Tanto no jogo base quanto no jogo de bônus, os símbolos wilds atingem um multiplicador aleatório de até 100x.

Conseguir três ou mais scatters aciona o jogo bônus que consiste em uma escolha de oito opções, combinando de 5 a 25 rodadas grátis e wilds com multiplicadores de 2x a 100x. Durante o recurso, os jogadores podem avançar através dos níveis, com moedas aleatórias concedendo rodadas grátis adicionais e removendo os valores mais baixos do multiplicador de símbolos wild do intervalo selecionado.

Se a fase bônus for acionada com qualquer combinação de scatters e super scatters, serão concedidas até 10 rodadas grátis extras junto com a chance de iniciar a rodada no nível dois. Se a rodada for acionada apenas por super scatters, serão concedidas 35 rodadas grátis e multiplicadores wild de 100x.

5 Lions Megaways™ 2 é a mais recente adição ao premiado portfólio de slots da Pragmatic Play, após os lançamentos de sucesso John Hunter e Galileo’s Secrets e Big Bass Return to the Races.

Irina Cornides, diretora de operações da Pragmatic Play, disse: “A popular série 5 Lions da Pragmatic Play é levada a um novo nível com esta sequência do Megaways™, apresentando até 262.144 formas de vencer, multiplicadores de wilds, fases bônus baseados em níveis e recompensa de até 8.000x.”

