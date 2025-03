Play’n GO garantirá transmissão global do Next.io’s New York Summit 2025

Play’n GO é patrocinadora do evento desde a primeira edição (Imagem: Divulgação)

Empresa sueca de jogos amplia alcance do evento em meio a crescimento recorde nos EUA.

Comunicado de imprensa.- A Play’n GO, empresa de entretenimento de cassino, será a responsável por viabilizar a primeira transmissão global ao vivo do Next.io’s New York Summit 2025, um dos mais prestigiados eventos do setor. A conferência, que ocorre na próxima semana em Manhattan, reunirá executivos de alto nível para debater as principais tendências da indústria.

O evento, que se estenderá por dois dias, consolidou-se como um dos encontros imperdíveis do setor. Patrocinadora desde a primeira edição, a Play’n GO reforça sua presença ao permitir que um público global acompanhe as discussões em tempo real.

Representantes da empresa sueca, incluindo o Chief Commercial Officer Magnus Olson, o Head de Assuntos Governamentais Shawn Fluharty, o Head de Marca & Comunicação Andrew Pink e a Líder de Marketing Regional nos EUA, Anna Fältström, participarão de painéis ao longo do evento. Eles estarão presentes tanto no palco principal quanto no novo summit dedicado ao jogo responsável, que acontece em um dos dias da conferência.

O momento não poderia ser mais oportuno para a Play’n GO, que registrou um crescimento expressivo nos Estados Unidos nos últimos 12 meses. Em 2024, a base de jogadores da empresa no país aumentou 48%, atingindo recordes históricos em métricas-chave nos primeiros meses deste ano.

“Play’n GO tem sido uma apoiadora orgulhosa do evento Next.io NYC desde sua criação, e tem sido extremamente gratificante vê-lo crescer em importância ano após ano”, afirmou Andrew Pink, Head de Marca & Comunicação da empresa.

“Este evento é um dos poucos na indústria onde líderes seniores de operadoras, reguladores e fornecedores se reúnem para realmente compartilhar conhecimento e discutir questões cruciais que afetam todo o setor global de jogos, como a expansão do iGaming nos EUA e a criação de uma indústria sustentável em mercados regulamentados”.

“Nos últimos 12 meses, vimos mais uma prova, por meio de receitas recordes nos EUA e do crescimento no número de jogadores, de que a proposta central da Play’n GO – manter o entretenimento como prioridade em tudo o que fazemos – funciona. Levaremos essa mensagem para o palco principal, desta vez com uma audiência global acompanhando”, concluiu.