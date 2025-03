Pesquisa mostra quais são os sites de apostas online preferidos dos brasileiros

Pesquisa entrevistou 824 pessoas em todas as federações, além do DF.

Dados são de uma pesquisa realizada pela Agência Virta em parceria com o Instituto QualiBest.

As plataformas de apostas online mais populares entre os apostadores brasileiros são a Betano, a Bet365 e a Esporte da Sorte. A informação é de um estudo feito pela Agência Virta em parceria com o Instituto QualiBest, que avaliou a relação do público brasileiro com a presença de publicidade relacionada às casas de apostas.

A Betano, patrocinadora do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, aparece em primeiro lugar da pesquisa com 40% na preferência dos entrevistados. Na segunda posição ficou a Bet365, uma das pioneiras no mercado de apostas no Brasil, com 33%, e em terceiro a Esportes da Sorte (21%), que possui patrocínio máster do Corinthians.

Segundo a pesquisa, os fatores que mais influenciam a escolha dos entrevistados por uma plataforma de apostas incluem a agilidade nos pagamentos e saques (38%), além da garantia de segurança e privacidade dos dados, bem como a atuação dentro das regulamentações brasileiras (31%).

Brasileiros não se incomodam com bets na publicidade

O estudo também revelou que 40% dos entrevistados enxergam de forma positiva os anúncios e patrocínios dessas empresas em eventos esportivos e clubes de futebol. Além disso, 30% não veem impacto negativo no setor, enquanto 20% acreditam que essa presença pode ser prejudicial.

O estudo também revelou que as redes sociais, incluindo Instagram, YouTube, Facebook e TikTok, são a principal fonte de informação para pelo menos 55% dos participantes. Além disso, outros meios mencionados foram conversas com amigos e conhecidos (35%), anúncios na internet (31%) e rádio e TV (24%).

Realizado pela Agência Virta em parceria com o Instituto QualiBest, a pesquisa entrevistou 824 pessoas em todas as 26 unidades federativas do Brasil, além do Distrito Federal.