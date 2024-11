PayBrokers será uma das expositoras no SIGMA Europe Summit, em Malta

Empresa é especialista em pass payment e uma das referências no setor de pagamentos no Brasil.

Entre a terça-feira (12) e a quinta-feira (14), a PayBrokers, empresa especializada em transações financeiras para o setor de iGaming e loterias no Brasil, estará em Malta para participar do SIGMA Europe Summit. A empresa será uma das expositoras do evento, que reunirá os principais players do mercado de apostas esportivas globalmente.

O SIGMA Europe 2024 terá mais de 1.000 expositores, com a participação de cerca de 30 mil pessoas e 550 palestrantes, incluindo a presidente de Malta, H.E Myriam Spiteri Debono, e empresas internacionais como 1xBet, Betify e Bitso.

A PayBrokers oferece soluções de pagamento seguras para o iGaming brasileiro, com foco em garantir que os clientes cumpram as regulamentações de forma eficiente e com menores custos.A empresa se destaca pela expertise em pagamentos instantâneos, como o Pix, oferecendo soluções de pagamento avançadas no mercado.

Durante o SIGMA, a PayBrokers será representada pelo CCO Roberto Regianini; Melissa Lamb, Diretora de Mercados Emergentes; Lisiane Merlo, Gerente de Marketing; e Leonardo Brodsky, Head de Vendas e Gerenciamento de Contas.