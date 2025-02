Pay4Fun no CGS Rio 2025: Segurança, expansão e inovação em pagamentos digitais

Executivo da empresa comenta sobre o setor de pagamentos e os planos para o futuro.

Entrevista exclusiva.- No contexto do CGS Rio 2025, um evento essencial para a indústria de jogos e serviços financeiros na América Latina, conversamos com Leonardo Baptista, CEO da Pay4Fun, sobre a segurança nos pagamentos digitais, os planos de expansão da empresa e a importância desses encontros para o setor.

Em um ecossistema onde a segurança é fundamental para a confiança do usuário, quais tecnologias e medidas a Pay4Fun implementa para garantir a proteção das transações e fortalecer a experiência do cliente em sua plataforma?

Na Pay4Fun, a segurança é uma prioridade. Para garantir a proteção das transações e a confiança dos nossos usuários (tanto B2C quanto B2B), implementamos rigorosos mecanismos de proteção para assegurar a integridade das operações e a privacidade dos dados.

Leonardo Baptista, CEO da Pay4Fun. (Foto: Divulgação – Pay4Fun)

Além disso, contamos com um alto nível de diligência antifraude e monitoramos continuamente as transações para identificar qualquer atividade suspeita. Seguimos estritamente as diretrizes da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e as melhores práticas em cibersegurança, garantindo que as informações dos nossos clientes, usuários e parceiros estejam sempre protegidas. Nossa equipe de Risco & Compliance supervisiona toda a jornada do cliente na Pay4Fun, assegurando uma experiência segura e confiável.

A Pay4Fun se consolidou como um player relevante no setor de pagamentos digitais no Brasil. Quais são os planos de expansão e que oportunidades vocês identificam para continuar inovando na indústria de pagamentos dentro e fora do país?

Para 2025, nosso principal foco é a expansão das nossas operações para outros mercados além do setor de apostas esportivas, atendendo às necessidades locais com soluções de pagamento personalizadas por meio do nosso gateway de pagamento.

O CGS Rio 2025 será um ponto de encontro fundamental para a indústria de jogos e serviços financeiros na América Latina. Quais são as expectativas da Pay4Fun em relação ao evento e de que maneira esse tipo de encontro contribui para o crescimento do setor de pagamentos digitais na região?

O CGS Rio 2025 é um evento estratégico para fortalecer nossa presença na indústria de pagamentos digitais, especialmente no mercado de entretenimento online e apostas esportivas. Participar desse encontro nos permite não apenas trocar experiências e conhecimentos com outros profissionais do setor, mas também compreender as tendências e necessidades emergentes do mercado.

Acreditamos que o evento contribui diretamente para o crescimento do setor de pagamentos digitais ao promover a integração entre os serviços financeiros e a indústria de jogos, gerando novas oportunidades e abrindo caminho para inovações que beneficiem todos os envolvidos.

A participação da Pay4Fun no CGS Rio 2025 reflete seu compromisso com a segurança, inovação e expansão no setor de pagamentos digitais. Este evento se apresenta como um espaço essencial para a troca de ideias, identificação de novas oportunidades e colaboração entre empresas e especialistas do setor, consolidando o crescimento do ecossistema de pagamentos na região.

