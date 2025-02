Participação confirmada: Grupo Esportes da Sorte retorna ao SBC Summit Rio

Empresa está presente em estand com mais de 100m², onde promove uma série de atividades.

O Grupo Esportes da Sorte está presente no SBC Summit Rio 2025, evento voltado para apostas desportivas e iGaming no Brasil. Após participar da edição inaugural em 2024, a empresa confirmou sua participação nesta edição com um stand.

A empresa conta com um stand de mais de 100m², incluindo mezanino, salas de reunião, área de convivência e bar. O SBC Summit Rio, que começou na terça-feira (25) e segue até esta quinta-feria (27), tem a expectativa de reunir cerca de 6 mil operadores, além de mais de 400 expositores e patrocinadores, e 250 palestrantes.

“É uma grande satisfação para nós participarmos deste evento, que reúne os principais players do setor de apostas. Momentos como este são fundamentais para trocar conhecimento, acompanhar as inovações tecnológicas que estão moldando o futuro da indústria e fortalecer parcerias estratégicas”, destacou Tiago Toscano, CIO do Grupo Esportes da Sorte.

“Estamos comprometidos em oferecer a melhor experiência para nossos usuários, e eventos como este nos permitem evoluir constantemente, trazendo soluções cada vez mais inovadoras e seguras para o mercado”, acrescentou.

Além de sua atuação no setor de apostas, o Grupo Esportes da Sorte tem chamado a atenção no mercado brasileiro por fazer grandes investimento nos desportos e no entretenimento. A empresa é patrocinadora master do Corinthians e tem acordos com Náutico e Ceará.

No entretenimento, o grupo apoia eventos de grande porte, incluindo o Carnaval do Recife e Olinda, o bloco Galo da Madrugada e mais de 15 blocos em Salvador, além de diversas festas e festivais pelo país.