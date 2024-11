Novos títulos de cassino online: Caleta Gaming anuncia os lançamentos para 2025

No total, serão nove jogos lançados até março de 2025. (Imagem: Divulgação/Caleta Gaming)

A Caleta Gaming é uma empresa brasileira que produz jogos de cassino online.

A desenvolvedora brasileira de jogos de cassino online Caleta Gaming anunciou os próximos lançamentos previstos para os dois últimos meses de 2024 e ainda os games que devem entrar no mercado no primeiro trimestre de 2025. Os próximos jogos que devem ficar disponíveis em breve são dos tipos slots e videobingos.

“Prepare-se para uma mistura emocionante de temas diversos em vários jogos divertidos e envolventes. Essa combinação é criada para cativar e envolver os jogadores, proporcionando uma experiência emocionante e envolvente que os manterá entretidos por horas”, publicou a empresa em seu site.

Ainda neste mês de novembro de 2024, a companhia pretende lançar o videobingo Bingo Valhalla. No mês seguinte, estarão no mercado o slot Wings of Liberty e os videobingos Vovó Bingo e Aqua Boutique.

Iniciando 2025, o público poderá conferir o videobingo Bichos da Amazônia Bingo e o caça-níquel Fate of Olympus. Para fevereiro, devem ser lançados o slot Sweet Saga e o videobingo Bingo Baile Funk. Já no mês de março, deve ir às plataformas virtuais o caça-níquel Coin King Beto.

“Estamos animados para compartilhar nossos próximos lançamentos e tudo o que temos feito com todos vocês. Acho que explorar novos temas e aplicar uma matemática envolvente e divertida a isso, junto com uma bela arte, realmente reflete o momento em que nos encontramos como empresa”, comentou Fabrizio Leal Freitas, o Chief Data & Product Officer da Caleta Gaming.

A desenvolvedora de jogos tem um portfólio de mais de 130 jogos de cassino produzidos com tecnologia própria. Além dos slots e videobingos, a Caleta produz jogos de tipos variados, como loteria, raspadinha, crash e mine.

A empresa brasileira possui a certificação de Gestão de Licenças de Jogo do GLI e também recebeu da Malta Gaming Authority (MGA) a Licença de Fornecimento Crítico B2B para Serviços de Jogos Tipo 1.

