Outubro Rosa: Betano participa de ação com mulheres em tratamento do câncer de mama

Betano disponibilizará um caminhão para receber doações de cabelos.

A operadora de apostas esportivas Betano, através do seu programa de responsabilidade social, vai participar da campanha Juntas em Campo. Inspirada no Outubro Rosa, a ação que tem o objetivo de resgatar a autoestima de mulheres em tratamento do câncer de mama.

A campanha solidária será realizada em parceria com a ONG Cabelegria. A primeira ação em alusão ao Outubro Rosa será neste sábado (26), no dia em que o Atlético-MG recebe o Internacional, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Tanto a competição quanto o Galo são patrocinados pela Betano.

A operadora de apostas disponibilizará um caminhão, duas horas antes do início da partida, na explanada do estádio para receber doações de cabelos e também para doar perucas. Além disso, profissionais de saúde vão conscientizar sobre a importância da prevenção ao câncer de mama e ainda darão instruções de como fazer o autoexame.

Os interessados em doar seus cabelos, devem levar o cabelo limpo e já cortado com um comprimento mínimo de 15 cm. Os fios devem estar presos em um rabo de cavalo com elástico e dentro de um saco plástico.

As ações vão seguir ainda em três oportunidades: no dia 29 de outubro, no Hospital das Clínicas da UFMG, em Belo Horizonte; no dia seguinte, no Hospital Américas, no Rio de Janeiro (RJ); e na quinta-feira (31), no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo (SP).

A ONG Cabelegria comemora neste ano uma década de atuação e está arrecadando recursos para a confecção de 5 mil perucas. A Betano pretende doar recursos para a fabricação de mil unidades.

