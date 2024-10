O que diz a cartilha do governo que trata dos riscos das apostas para os idosos

A cartilha aborda como proceder em casos de golpes financeiros, tanto no ambiente físico quanto no virtual. (Imagem: Reprodução)

O documento oferece orientações sobre a prevenção ao vício em jogos.

Brasília.- A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (SNDPI), ligada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), atualizou a “Cartilha de Apoio à Pessoa Idosa: enfrentamento à violência patrimonial e financeira”. O órgão governamental acrescentou sessões no documento para contemplar possíveis riscos das apostas esportivas e jogos de azar para os idosos.

De acordo com a cartilha, as apostas têm alguns riscos, sendo a principal preocupação do governo o vício em jogos, também conhecido como ludopatia. O documento também alerta que algumas pessoas podem acreditar que é possível ganhar dinheiro facilmente.

O Ministério também alerta sobre o risco de fraudes e manipulações em apostas e ainda problemas emocionais como crises de ansiedade, depressão e isolamento social.

A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, comentou sobre a prevenção ao vício em jogos. “A gente sabe de pessoas que perdem fortunas. Não é falta de educação, de conhecimento, e não está ligado à classe social. É um comportamento viciante que, quando muito estimulado, atinge todos. Por isso, é importante tratar o tema com o devido cuidado”, disse.

“A população brasileira está envelhecendo como um todo. Portanto, temos de olhar para essa população que vai apresentar demandas diferenciadas do ponto de vista da política pública”, completou a ministra.

O guia aborda ainda outros temas como golpes financeiros, tanto no ambiente físico quanto no virtual, além de orientações sobre como proceder em casos de violência patrimonial. O documento oferece informações sobre canais de denúncia. A cartilha está disponível para download gratuito no site do Governo Federal.

Veja também: Gilmar Mendes pede vista: julgamento sobre Lei das apostas esportivas é suspenso