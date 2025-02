“O futuro do iGaming na América Latina até 2025”, análise de Dmitry Starostenkov, CEO de EvenBet Gaming

Dmitry Starostenkov, CEO da EvenBet Gaming, analisa o futuro do iGaming na América Latina e as principais tendências para 2025.

Opinião.- Com 2025 apenas no começo, o mercado de iGaming na América Latina está prestes a passar por grandes transformações. Questões sobre regulamentação e concorrência no setor despertam discussões, e Dmitry Starostenkov, CEO da EvenBet Gaming, compartilha sua visão sobre o que esperar para essa região dinâmica.

Cenário Regulatório: Desafios e Oportunidades

Um dos principais desafios para o iGaming na América Latina é a regulamentação. Há incertezas sobre a publicidade permitida e possíveis novas restrições às apostas. No Brasil, por exemplo, o pôquer segue sem regulamentação, apesar do enorme público apaixonado pelo jogo e da popularidade de eventos como o Brazilian Series of Poker (BSOP).

Com mais de 210 milhões de habitantes, o Brasil representa um grande potencial para operadores licenciados, mas a falta de regras pode limitar o desenvolvimento do setor. Starostenkov espera que as autoridades adotem uma abordagem favorável ao pôquer, garantindo um ambiente competitivo e seguro para os jogadores.

Concorrência no Marketing: Orçamentos em Disputa

As previsões apontam que o mercado de iGaming na América Latina crescerá mais de cinco vezes até 2028, atingindo US$ 12,3 bilhões (R$ 61,5 bilhões), em comparação com os US$ 2,5 bilhões (R$ 12,5 bilhões) de 2024. Esse crescimento acelerado fará com que a disputa por espaço no mercado dependa fortemente de estratégias de marketing.

Para Starostenkov, os líderes do setor se destacarão de duas formas: investindo grandes quantias para superar a concorrência ou adotando estratégias eficientes de aquisição de jogadores. Soluções de marketing de nicho, como campanhas direcionadas para apostadores de alto nível e parcerias com influenciadores, serão essenciais. O modelo colombiano, que atraiu muitos operadores licenciados após a regulamentação de 2016, pode servir de inspiração para novos mercados. A EvenBet Gaming pretende focar em estratégias inovadoras e custo-efetivas, em vez de depender apenas de investimentos elevados.

A Importância da Localização

A adaptação às particularidades locais será determinante para o sucesso no mercado latino-americano. Starostenkov destaca que a localização vai além da tradução do idioma. O espanhol, por exemplo, tem variações significativas entre México, Argentina e Chile. Além disso, as preferências de jogo variam de país para país: enquanto a Argentina tem uma forte cultura de pôquer, o Brasil se destaca nas apostas esportivas e no crescente mercado de esports, voltado para um público jovem e digital. Para garantir relevância, operadores precisam ajustar seus serviços e estratégias de marketing conforme as particularidades de cada região.

Domínio do Mobile em um Cenário em Evolução

O uso de dispositivos móveis continua a crescer na América Latina, sendo responsável por mais de 75% do tráfego de internet. A maioria dos jogadores acessa plataformas de iGaming pelo celular, uma tendência comum em mercados emergentes, como os da África e da Ásia. No entanto, a Argentina se destaca como uma exceção, com muitos jogadores ainda preferindo desktops, refletindo um cenário tecnológico mais avançado. A expansão do 5G e a maior penetração de smartphones devem fortalecer ainda mais o setor mobile, tornando essencial a otimização das plataformas para esses dispositivos.

Atendimento a Jogadores VIP e Profissionais

A América Latina abriga um público significativo de jogadores VIP e profissionais, especialmente no Brasil e na Argentina. Estima-se que o número de apostadores online no Brasil ultrapasse 10 milhões em 2025. Muitos desses jogadores preferem desktops para partidas simultâneas (multi-tabling), o que reforça a importância de oferecer plataformas robustas tanto para dispositivos móveis quanto para computadores. Segundo Starostenkov, entender as necessidades de cada segmento é essencial para garantir uma experiência premium, com interfaces intuitivas, variedade de jogos e suporte eficiente.

Tendências Emergentes e Novas Oportunidades

Além de mercados consolidados, como Colômbia, Argentina e Brasil, outros países latino-americanos vêm se destacando no setor de iGaming. Chile e Peru, por exemplo, registram um aumento no interesse por cassinos online e apostas esportivas, criando novas oportunidades para operadores que desejam expandir sua atuação na região.