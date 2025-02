Ministério da Fazenda notifica paraíso das bets em Bodó: Anatel recebe pedido para bloquear 38 sites de apostas

Cidade do Rio Grande do Norte ficou famosa por conceder licenças a empresas de apostas por apenas R$ 5 mil.

O Ministério da Fazenda emitiu uma segunda notificação a Bodó, conhecido como o “paraíso das bets”, após o município de 2.363 habitantes no Rio Grande do Norte conceder licenças de operação a 38 empresas de apostas, que pagaram uma taxa de R$ 5 mil (USD 1 mil ) cada. conforme divulgado por Lauro Jardim no Globo Online, a Anatel também foi notificada para proceder com o bloqueio dos sites registrados.

Em outubro do ano passado, a prefeitura de Bodó iniciou o credenciamento para sites de apostas, registrando 38 empresas no município, o que representa uma para cada 63 habitantes. Essas empresas não cumpriram as exigências do Ministério da Fazenda, e entre elas estão sites cujos registros foram negados pela pasta, além de outras que nem sequer tentaram se registrar.

O Ministério da Fazenda notificou a prefeitura de Bodó, afirmando que apenas a União, os Estados e o Distrito Federal têm autoridade para oferecer apostas de quota fixa.

“A Secretaria de Prêmios e Apostas do governo federal notificou o poder municipal competente, alertando que a prática de concessão de registros para apostas fere a legislação vigente sobre loterias no Brasil. Diante da ausência de respostas satisfatórias, uma nova notificação foi enviada”.

O Ministério da Fazenda incluiu na lista de bloqueio enviada à Anatel todos os sites das empresas registradas na prefeitura de Bodó, pois essas empresas não possuem autorização federal nem estadual para operar.

