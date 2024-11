Maratona da Alegria: operadora Rio Jogos patrocina evento musical no RJ

Evento teve shows de Zeca Pagodinho, Thiaguinho, Belo, Ludmilla, entre outras atrações.

Rio de Janeiro.- A operadora de apostas esportivas e jogos de cassino online Rio Jogos, que opera com a certificação da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj), foi a patrocinadora master da Maratona da Alegria. O evento foi realizado no domingo (3), na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro (RJ), e contou com mais de 12 horas de shows musicais.

O evento cultural teve como tema “Pagode Pra Sempre!” e reuniu grandes nomes desse gênero musical, como Zeca Pagodinho, Thiaguinho, Belo, Ludmilla, Sorriso Maroto, Turma do Pagode, Ferrugem, Trilogia, Dilsinho e Menos é Mais.

Além de expor a marca no festival, o Rio Jogos promoveu ativações interativas. O evento contou com cerca de 40 mil pessoas e muitas delas puderam brincar em jogos como o chute a gol em realidade virtual, totens de jogos com contas demo, puderam concorrer a prêmios exclusivos e tirar fotos em cabines e caixas instagramáveis.

A operadora também esteve presente no camarote e convidou 30 influenciadores digitais para a cobertura do evento nas redes sociais.

“Quando forem pensar em diversão, queremos que pensem na Rio Jogos. Assim como a Maratona da Alegria, proporcionamos um entretenimento único, com segurança e responsabilidade”, disse Alexandre Guedes, presidente da Rio Jogos.

“O fato de acreditarem na Maratona da Alegria e na força da FM O Dia é muito importante, pois demonstra que compartilhamos um propósito em comum: levar cultura e música a milhões de pessoas. Juntos, geramos não apenas entretenimento de qualidade, mas, também, centenas de empregos diretos e indiretos, fortalecendo nossa comunidade e promovendo o desenvolvimento social”, comentou Tuka Carvalho, CEO da rádio FM O DIA, que foi uma das organizadoras do festival.

No mês de outubro, a Rio Jogos também foi patrocinadora de outro evento, o Fight Music Show (FMS) 5, que misturou lutas de exibição entre influenciadores digitais com outras modalidades esportivas. Recentemente, a companhia de iGaming repaginou sua identidade visual e lançou um novo site também atualizado.

