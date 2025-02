Lotesul: governo do Mato Grosso do Sul lança edital para selecionar operador da loteria estadual

O resultado da licitação está previsto para ser divulgado no dia 17 de março.

Mato Grosso do Sul.- O governo do Mato Grosso do Sul lançou o edital para selecionar uma empresa para administrar a loteria estadual, a Lotesul. O resultado da licitação está previsto para ser divulgado durante um pregão eletrônico no dia 17 de março. Essa iniciativa visa retomar os jogos lotéricos no estado que estão suspensos há cerca de 20 anos.

Inicialmente, foi divulgado um edital em 2022, mas essa licitação foi anulada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Na época, a empresa NGT Brasil Tecnologia e Atividades Lotéricas Ltda, de Curitiba (PR), entrou com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), resultando na anulação do edital. O STJ acatou a decisão do TJMS e referendou a anulação do certame.

Segundo o que publicou o Campo Grande News, o novo edital prevê que 50% dos recursos arrecadados com a venda dos bilhetes dos jogos lotéricos sejam destinados a programas habitacionais. De acordo com estudos feitos pelo governo do estado, a Lotesul gerar um faturamento de R$ 9,8 bilhões (USD 1,7 bi) em 10 anos, sendo desse montante, R$ 7,5 bilhões (USD 1,3 bi) seriam distribuídos em prêmios.

A empresa, ou grupo empresarial, que vencer a licitação será responsável por implantar a solução tecnológica que opere os jogos lotéricos em conjunto com os meios de pagamentos da loteria do estado. Ainda serão funções do vencedor do pregão, a manutenção, customização e atualizações do sistema.

