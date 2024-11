Loteria de Goiânia: prefeitura cria grupo de trabalho para concessão da loteria municipal

A prefeitura de Goiânia pretende usar o dinheiro arrecadado com os jogos para subsidiar o transporte público.

Goiás.- Em mais um passo em direção da implementação da loteria municipal, a prefeitura de Goiânia (GO) criou um grupo de trabalho para selecionar a empresa que vai explorar os jogos lotéricos na cidade. O governo municipal pretende usar o dinheiro arrecadado com os jogos para subsidiar o transporte público local.

Segundo a reportagem da TV Anhanguera, a comissão foi criada por meio de portaria da Secretaria de Finanças e da Secretaria de Administração. Os servidores das pastas devem preparar o processo licitatório.

De acordo com a TV Anhanguera, o serviço público de loteria do município de Goiânia foi aprovado pela Câmara de Vereadores em setembro de 2023, mas ainda não há uma data para o lançamento do edital da licitação.

Segundo o Diário Oficial do Município, a concessionária que administrar a Loteria de Goiânia poderá comercializar jogos por meio físico e virtual. A prefeitura deve arrecadar recursos com o pagamento da licença da concessão e ainda com impostos correspondentes a uma porcentagem das vendas de bilhetes.

A proposta de usar os recursos da loteria para o transporte público foi do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) com o objetivo de manter o valor da tarifa de ônibus da cidade em R$ 4,30. A arrecadação com os jogos lotéricos também viabilizaria a renovação da frota de ônibus.

Também vão contribuir para manutenção da frota de ônibus, os recursos dos estacionamentos conhecidos como Área Azul, além do Fundo de Participação dos Municípios. De acordo com uma lei estadual, o município de Goiânia é responsável por subsidiar 41% do valor do transporte coletivo na capital e região metropolitana.

