Jogo responsável: PayBrokers inaugura campanha de conscientização em partida da Seleção Brasileira

Empresa financeira exibiu mensagem em partida das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A PayBrokers, uma empresa brasileira de soluções em pagamentos para operadoras de apostas esportivas, lançou uma campanha sobre o jogo responsável na última quinta-feira (14), durante a partida entre as seleções da Venezuela e do Brasil, válida pelas Eliminatórias Sul-americanas para Copa do Mundo de 2026.

Ao longo da disputa no Estádio Monumental de Maturín, na cidade de Maturín, na Venezuela, a instituição financeira exibiu nos painéis de LED a frase “jogue com responsabilidade”. De acordo com a PayBrokers, que tem acordo de exibição de publicidade em jogos da Seleção Brasileira e do futebol nacional, o objetivo é reforçar que as apostas devem ser encaradas apenas como uma forma de entretenimento.

A empresa, com a campanha, quer passar a ideia de que o jogo é algo cultural do povo brasileiro e que é importante que os apostadores tenham em mente que as apostas não devem ser vistas como um caminho para tentar enriquecer. A campanha visa ainda a conscientização para que não seja ultrapassado o limite de apostas que é considerado saudável.

Dentro de campo, o Brasil empatou em 1×1 com a seleção da casa e está na quarta posição nas Eliminatórias, com 17 pontos. A Venezuela, com o empate, chegou a 12 pontos e está atualmente na sétima posição da tabela, o que pode render uma vaga na repescagem para a Copa do Mundo de 2026.

A próximo partida da Seleção Brasileira está prevista para esta terça-feira (19), contra o Uruguai, vice-líder das Eliminatórias Sul-americanas. O jogo será na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Na oportunidade, a PayBrokers seguirá com a ação de conscientização sobre apostas esportivas e deve exibir mensagens sobre o jogo responsável.

No começo deste mês, a PayBrokers venceu o prêmio de “Fornecedor Brasileiro do Ano” no SBC Awards Latinoamérica 2024, um dos principais reconhecimentos da indústria de apostas e jogos na América Latina. O evento foi realizado no Seminole Ballroom, em Miami, com mais de 400 líderes do setor presentes para celebrar as inovações e conquistas do mercado.

