Inovação na indústria de iGaming é tema de seminário online promovido pela ENV Media

Evento deve discutir o potencial da indústria brasileira de jogos online.

A agência de marketing digital, com foco na indústria de jogos de azar, ENV Media, realizará no dia 19 deste mês, o seminário online “Pensando Juntos uma Indústria Inovadora“. O evento discutirá temas importantes para o mercado de apostas e jogos online e terá como palestrantes pessoas influentes na indústria de iGaming.

Um dos objetivos do evento é discutir o potencial econômico do Brasil na indústria de iGaming e a responsabilidade social das empresas que atuam no setor. Segundo pesquisa realizada pela própria agência, o mercado brasileiro de jogos pode chegar a um faturamento anual de US$ 10 bilhões.

Entre os convidados da conferência, estão o CEO da International Betting Integrity Association (IBIA), Khalid Ali, o sócio fundador da Montgomery & Associados, Neil Montgomery, o CEO do KTO Group, Andreas Bardun e a CEO da Caleta Gaming, Fabíola Jaeger, além de representantes da ENV.

O seminário é gratuito e será transmitido ao vivo, a partir das 9h, pelo canal do YouTube e no perfil do LinkedIn da ENV Media. As palestras serão legendadas e o público poderá participar fazendo perguntas ao vivo. A programação e outras informações estão disponíveis nas redes sociais da agência organizadora.

Veja também: Brasileiros que apostam com frequência preferem bets e loterias, diz pesquisa