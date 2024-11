Impostos sobre bets: Valdemar Costa Neto gostaria de discutir tributação do setor com o presidente Lula

A sugestão de Costa Neto é reduzir impostos de outras áreas econômicas e aumentar os tributos das empresas de apostas.

Brasília.- O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou, em entrevista ao Estadão, que gostaria de dar uma sugestão ao Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação à tributação do setor de apostas esportivas no país. Para Costa Neto, deveriam ser reduzidos os impostos em outras áreas econômicas e compensar esses valores aumentando os tributos das empresas de iGaming.

“Se Lula me chamasse, eu iria ao Palácio da Alvorada para falar com ele sobre o negócio das bets, sem problema nenhum. Eu diria pra ele: Lula, não fique pegando empresário que já paga imposto. Mete o ferro nessa turma das bets! Tira o couro deles!”, declarou Valdemar ao Estadão.

“O governo tinha que cobrar 40% do movimento dessas empresas. Eu tocava chumbo nesse pessoal. O cara só fica viciado uma vez porque depois perde as calças. Tem que tirar dinheiro [cobrar impostos] de onde pode tirar. Vai tirar de onde?”, complementou o presidente do PL.

Além do posicionamento contra as empresas de apostas esportivas, Valdemar Costa Neto já afirmou também que o partido que preside é contra a aprovação do Projeto de Lei 2234/22, que legaliza cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas em corridas de cavalo no país.

