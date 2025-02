Ídolo do automobilismo: Betano renova parceira com o piloto Felipe Massa por mais dois anos

Felipe Massa é um dos embaixadores da Betano no Brasil. (Foto: Divulgação/Betano)

O piloto teve uma longa carreira na Fórmula 1 e nos últimos anos se dedica ao Stock Car.

A operadora de apostas esportivas e jogos online Betano anunciou a renovação do contrato de patrocínio com o piloto Felipe Massa por mais dois anos. O atleta tem uma história no automobilismo, tendo passado pela Fórmula 1 e atualmente tem se dedicado ao Stock Car.

O piloto deve seguir participando de ativações como embaixador da marca de apostas. A empresa deve utilizá-lo ainda mais em ações publicitárias presenciais e nas redes sociais em 2025, durante as etapas da Stock Car, que serão 12 neste ano, entre os meses de maio e dezembro.

Em entrevista ao site da Máquina do Esporte, Felipe Massa afirmou: “É muito legal fazer parte desta família no automobilismo. Aumentamos nosso acordo na Stock Car. Acho que é um trabalho que sempre tem que fazer com responsabilidade, como faço dentro da pista e como a Betano faz nas apostas esportivas”.

O diretor comercial da Betano, Guilherme Figueiredo, também falou sobre as ativações com o piloto. “No ano passado, por exemplo, a gente levou clientes vips praticamente em todas as etapas da Stock Car. Quando teve a Fórmula 1 aqui, fizemos uma semana inteira de Felipe Massa. Neste ano, vamos repetir a ação”.

Ação de marketing em 2024

Aproveitando o aumento no interesse por automobilismo causado pela realização do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, que ocorreu em novembro do ano passado), a operadora de apostas esportivas Betano promoveu uma corrida de kart com influenciadores, convidados e clientes da empresa.

O evento Betano Racing teve a participação surpresa de Felipe Massa, ex-piloto de Fórmula 1 e atualmente piloto da Stock Car, que entrou na disputa disfarçado. Massa entrou no grid na última posição e correu sem conhecimento dos outros convidados. Em apenas uma volta ele já tinha ultrapassado todos os demais participantes.

A identidade de Massa só foi revelada no momento da premiação.

