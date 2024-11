Betano Racing: Felipe Massa e influenciadores participam de corrida de kart em São Paulo

Piloto profissional competiu disfarçado entre os convidados.

São Paulo.- Aproveitando o aumento no interesse por automobilismo causado pela realização do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, que foi ocorreu no domingo (3), a operadora de apostas esportivas Betano promoveu na semana passada uma corrida de kart com influenciadores, convidados e clientes da empresa.

O evento Betano Racing teve a participação surpresa de Felipe Massa, ex-piloto de Fórmula 1 e atualmente piloto da Stock Car, que entrou na disputa disfarçado. Massa entrou no grid na última posição e correu sem conhecimento dos outros convidados. Em apenas uma volta ele já tinha ultrapassado todos os demais participantes.

A identidade de Massa só foi revelada no momento da premiação. Entre os influenciadores que estiveram na corrida, compareceram Luana Zucoloto, Yan Pinheiro, Laís Souza e Gugu Tricolor, que foi o apresentador do evento. Os 12 convidados receberam macacões e capacetes personalizados com a marca da organizadora.

“Foi muito divertido participar e ver a reação de todos os influenciadores e clientes quando tirei o capacete e descobriram que eu estava correndo com eles. Parabenizo a Betano pelo evento e também agradeço pelo convite e pela parceria de sempre”, disse Felipe Massa.

A Betano é uma das mais de 200 plataformas de iGaming que se inscreveram no Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), da Secretaria de Prêmios e Apostas, para obter a certificação federal para operar as apostas esportivas de forma regulamentada no Brasil. Caso a empresa consiga passar por todo o processo de testes promovidos pelo Ministério da Fazenda, poderá iniciar o ano de 2025 com a licença do governo federal.

