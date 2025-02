Greentube fortalece parceria com SkillOnNet e amplia atuação no Brasil

Greentube expande sua presença no mercado brasileiro

A parceria leva os jogos da Greentube para as plataformas PlayUZU.bet.br e BacanaPlay.bet.br,.

Comunicado de imprensa.- A Greentube, divisão de jogos e entretenimento digital da NOVOMATIC, ampliou sua parceria com a SkillOnNet para disponibilizar seu portfólio de jogos no Brasil. O acordo fortalece a presença da empresa na América Latina e acompanha a expansão do mercado regulamentado no país.

Com a nova colaboração, os títulos da Greentube passam a integrar as plataformas PlayUZU.bet.br e BacanaPlay.bet.br, operadas pela SkillOnNet no Brasil. Entre os jogos disponíveis estão Diamond Mystery Joker Party 6™, Diamond Mystery 50 Extreme Hot™ e diversos títulos de bingo.

Julia Schagerl, gerente regional da Greentube (Imagemn: Divulgação)

A parceria é uma extensão do acordo entre as duas empresas, que já colaboram em outros mercados regulamentados. Para a Greentube, a América Latina continua sendo um foco estratégico de crescimento, com o Brasil representando uma oportunidade significativa para expansão.

“Estamos muito felizes em expandir nossa parceria com a SkillOnNet para o Brasil, um mercado com enorme potencial e um forte apetite por conteúdo de jogos de alta qualidade. Nosso portfólio já provou ser bem-sucedido em várias jurisdições globais, e estamos animados em trazer esses títulos envolventes para jogadores brasileiros por meio dessa parceria confiável”, afirmou a gerente regional da Greentube, Julia Schagerl.

A SkillOnNet também destacou a importância do acordo: “O conteúdo da Greentube tem sido um grande sucesso em todas as nossas marcas, e estamos entusiasmados em apresentar esses jogos populares aos nossos jogadores no Brasil. O mercado representa uma oportunidade empolgante, e estamos ansiosos para entregar uma experiência de jogo excepcional por meio dessa colaboração contínua”.

