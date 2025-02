Greentube expande presença em Connecticut com novo parceiro e jogos

jogadores em Connecticut agora terão acesso aos títulos de jogos populares da Greentube.

Comunicado de imprensa.- A Greentube, a divisão de jogos e entretenimento digital da NOVOMATIC, expandiu significativamente sua presença em Connecticut, lançando seu conteúdo com mais uma operadora no estado. Isso segue seu lançamento inicial na região no início deste ano e reforça o compromisso da empresa com o crescente mercado dos EUA.

Um grupo maior de jogadores em Connecticut agora tem acesso aos títulos populares da Greentube, incluindo o recentemente adicionado SilverLux BigWin Spinner , Piggy Prizes ™ Wand of Riches™ e Diamond Cash ™ Mighty Buffalo. Esses jogos se juntam ao portfólio popular da Greentube no estado, diversificando ainda mais as opções de entretenimento disponíveis para os fãs de caça-níqueis.

Veja também: Greentube reforça presença no Brasil com parceria com bet365



Esta expansão destaca a estratégia de crescimento da Greentube na América do Norte, construindo bases estabelecidas em mercados regulamentados importantes, como Nova Jersey, Michigan e Ontário. A empresa continua focada em entregar seu conteúdo para jogadores em todo o continente.

Michael Bauer, CFO da Greentube, disse: “Estamos entusiasmados em expandir nossa presença em Connecticut, fazendo parceria com duas operadoras líderes para levar nosso portfólio de jogos dos EUA aos jogadores do estado. Essa expansão em um mercado-chave é um passo significativo em direção à nossa meta de lançamentos simultâneos de jogos em todas as nossas jurisdições ativas dos EUA.”