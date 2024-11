Fora do jogo: site de apostas Betway comunica o encerramento das atividades no Brasil

Betway encerrará atividades no Brasil no dia 13 de novembro.

Operadora enviou comunicado aos seus clientes nesta quarta-feira (5).

A casa de apostas Betway surpreendeu seus clientes no Brasil ao anunciar sua saída do mercado brasileiro. O comunicado foi enviado pela operadora, via e-mail, nesta terça-feira (5).

“Escrevemos para informar que a Betway tomou a decisão de não buscar uma licença regulamentada no Brasil e, em breve, deixará de oferecer seus produtos e serviços em sua região”, diz um trecho do comunicado.

De acordo com a Betway, a data de encerramento das operações será 13 de novembro de 2024, e, por isso, os depósitos serão aceitos apenas até está quarta-feira (6). A empresa firma ainda que os saldos em dinheiro estarão disponíveis para saque até o encerramento das operações, após o qual não será mais possível realizar retiradas pela conta.

“A partir de 13 de novembro, começaremos a tentar reembolsar quaisquer saldos restantes em dinheiro. Se não conseguirmos processar o seu reembolso automaticamente e você não entrar em contato conosco, entraremos em contato para solicitar a documentação e as informações necessárias para concluir o processo de reembolso”, informa Betway.

“Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar e agradecemos sua compreensão. Caso tenha dúvidas ou precise de mais informações, não hesite em contatar nossa equipe de atendimento ao cliente via [email protected]“, conclui.

Betway está na lista de operadoras com autorização do governo

O anúncio do encerramento das atividades da Betway no Brasil surpreendeu muitos, especialmente porque a marca figura entre as plataformas autorizadas pelo governo brasileiro a continuar operando. Isso significa que a operadora havia solicitado a licença nacional obrigatória, conforme exigido pela nova lei de apostas, dentro do prazo estabelecido.

Na versão mais recente da lista de empresas nacionais autorizadas a operar apostas no Brasil, disponível no site do Ministério da Fazenda, a Sorento Bay LTDA aparece com a marca Betway associada a ela.

Desde o dia 11 de outubro, apenas operadoras que protocolaram o pedido de licença e obtiveram aprovação da Secretaria de prêmios e Apostas- Ministério da Fazenda – estão liberadas para seguir com as atividades no Brasil até o final de dezembro.

A partir de 1º de janeiro, apenas as empresas que obtiverem licença poderão atuar. Os pedidos de autorização estão atualmente em análise, e a lista das empresas autorizadas será divulgada no final de 2014.

As casas de apostas consideradas aptas deverão pagar uma outorga de R$ 30 milhões e terão que seguir permanentemente as regras de combate à fraude, à lavagem de dinheiro e à publicidade abusiva, entre outras exigências.