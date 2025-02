Fim da ABAESP: Entidade anuncia dissolução por desinteresse dos associados

Atividades da instituição foram encerradas no dia 31 de janeiro

A Associação Brasileira de Apostas Esportivas (ABAESP) divulgou em suas redes sociais a decisão de encerrar suas atividades, explicando que a dissolução ocorreu devido à falta de interesse dos associados em manter a entidade em funcionamento. O término oficial das operações aconteceu em 31 de janeiro de 2025.

A ABAESP foi criada em fevereiro de 2020 com a missão de defender os direitos dos apostadores e promover a regulamentação das apostas no Brasil. Sua principal proposta era lutar por uma tributação justa para o setor.

A entidade foi presidida por Rodrigo Alves, que no ano passado, chegou a prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado. Durante a sessão, ele abordou questões sobre a realidade do setor e a regulamentação das apostas no Brasil.

Entre as iniciativas da associação, a de grande desataque foi o abaixo-assinado lançado em 2024, que solicitava que o Congresso derrubasse o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a tributação dos apostadores. O objetivo foi alcançado com sucesso.

Nota da ABAESP

“A Associação Brasileira de Apostas Esportivas (ABAESP) foi oficialmente fundada em fevereiro de 2020, com o objetivo de defender os direitos dos apostadores e contribuir para a regulamentação das apostas no Brasil. Nossa principal bandeira sempre foi a tributação justa para o apostador.

Com a regulamentação agora em vigor e as regras definidas, sentimos que nossa missão foi cumprida, que contribuímos positivamente com aquilo que estava em nosso alcance.

Em novembro de 2024, realizamos a assembleia geral que decidiu, por unanimidade, pela dissolução da entidade devido à falta de interesse dos associados em mantê-la ativa. Após os trâmites legais, informamos que, desde 31 de janeiro de 2025, a ABAESP encerrou oficialmente suas atividades.

Agradecemos profundamente a todos que nos apoiaram nesses mais de cinco anos de atuação. Uma nova era começa com a regulamentação, e estamos confiantes de que a ética, a responsabilidade e as boas práticas que sempre nos guiaram continuarão a ser o padrão na indústria de apostas esportivas no Brasil”.