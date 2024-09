Felipe Melo é anunciado oficialmente como embaixador da casa de apostas VBet

O jogador é tricampeão da Copa Libertadores da América.

Rio de Janeiro.- A operadora de apostas esportivas e jogos online VBet anunciou oficialmente o jogador de futebol Felipe Melo como novo embaixador da marca. A parceria faz parte da estratégia da empresa de expandir a presença no Brasil. Recentemente, a companhia firmou um acordo de patrocínio com a Cazé TV, um canal de streaming esportivo brasileiro, para a cobertura da Bundesliga, Europa League e Conference League.

Segundo Lorena Campos, gerente de marketing da VBet na América Latina, a casa de apostas está empolgada com a parceria. “Unir forças com um jogador como o Felipe é um grande diferencial para nós e estamos ansiosos por tudo que essa parceria incrível trará. Vamos com tudo elevar a experiência da VBet no Brasil”, afirmou.

O atleta carioca, de 41 anos, compartilhou a novidade em suas redes sociais. “Vocês sabem que eu sempre dou tudo de mim em campo, e agora vou trazer essa mesma energia para o mundo das apostas”, declarou Melo.

A VBet foi uma das cerca de 100 companhias de iGaming a entrar com o pedido para obter a licença federal para ofertar, de forma regularizada, apostas esportivas e jogos online no Brasil. A operadora é parceria da Associação de Futebol Argentino (AFA) e uma das patrocinadoras oficiais da Seleção Argentina no continente europeu.

Felipe Melo começou a carreira como volante, mas nos últimos anos tem atuado como zagueiro. Desde 2022 no Fluminense, ele fez parte da campanha que garantiu o primeiro título da Copa Libertadores da América do tricolor. O atleta teve passagens marcantes por clubes da Espanha, Itália e Turquia. No Brasil, atuou pelo Flamengo, Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras. Também defendeu as cores da Seleção Brasileira.

