Esclarecimentos sobre a regulamentação: portal Regula Bet é lançada para orientar o setor de apostas

Plataforma tem podcast com especialistas e atendimento ao público por inteligência artificial.

Com o objetivo de tirar dúvidas sobre o processo regulatório do setor de apostas esportivas e jogos de cassino online no Brasil, foi lançado, na sexta-feira (1), o portal Regula Bet. A plataforma pretende auxiliar as empresas, usuários e demais envolvidos na indústria de iGaming como uma espécie de “manual” sobre a regulamentação desse setor no país.

O portal oferta conteúdos de temas diversos, incluindo marketing, fiscal e operações. O site oferece ainda a possibilidade de tirar dúvidas através de um chat alimentado por inteligência artificial. Outro conteúdo previsto é o podcast Regula Talks.

O podcast tem a apresentação do comentarista esportivo Leandro Cabido e recebe especialistas do setor de apostas para discutir temas como a adaptação das operadoras à legislação nacional e estratégias de marketing para essas companhias. O programa terá exibição mensal.

“A concretização do processo de regulamentação das apostas no Brasil marcará uma série de mudanças na indústria, que reunirá somente empresas sérias e que respeitem as melhores práticas do mercado. São muitas as novas exigências e ter um portal especializado dedicado a explicar tudo sobre a regulamentação será muito benéfico para todos os envolvidos. É um grande prazer para a Paag apoiar este incrível projeto”, comentou João Fraga, CEO da Paag, empresa patrocinadora do Regula Bet.

A Paag é uma empresa brasileira de soluções em pagamentos para a indústria de jogos de azar. A companhia participou recentemente do SBC Summit Latinoamérica 2024, uma das principais feiras do setor de iGaming mundial, e foi um dos concorrentes ao prêmio de “Solução de Pagamento do Ano”. O evento foi realizado de 29 a 31 de outubro em Miami, nos Estados Unidos.

