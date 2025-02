Avanço na expansão: CreedRoomz obtém certificação no Brasil

A autorização permite à CreedRoomz operar no Brasil, oferecendo seu portfólio de jogos de cassino ao vivo.

Comunicado de imprensa.- A CreedRoomz, fornecedora de cassino ao vivo, anunciou a conquista da certificação sob a nova legislação de jogos do Brasil. Com a aprovação regulatória, a empresa pode agora operar no mercado brasileiro, oferecendo seus jogos de cassino ao vivo.

A autorização permite à CreedRoomz atuar plenamente no Brasil, proporcionando aos jogadores e operadores acesso ao seu portfólio de jogos ao vivo.

Para a CreedRoomz, o mercado brasileiro representa um marco importante em sua estratégia de expansão global. A conquista reflete o compromisso da empresa com a conformidade, inovação e com a oferta de conteúdo adaptado aos mercados locais.

“Obter essa certificação demonstra nosso compromisso em atender aos mais altos padrões da indústria e oferecer experiências localizadas e envolventes para jogadores em todo o mundo”, disse Hayk Tovmasyan, Head de Cassino Ao Vivo da CreedRoomz. “Estamos satisfeitos por ser um dos primeiros a servir o mercado brasileiro e esperamos estabelecer parcerias duradouras na região.”

Em comunicado, a CreedRoomz informou que segue com planos para novos lançamentos de produtos e expansão em outros mercados em 2025.

