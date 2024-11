Copa Betano do Brasil: operadora exibe taça da competição em shopping de Belo Horizonte

Final da Copa do Brasil foi disputada entre Atlético-MG e Flamengo.

Minas Gerais.- A operadora de apostas esportivas Betano promoveu uma ação de marketing em Belo Horizonte (MG) em referência à Copa do Brasil, competição que a plataforma de iGaming tem os naming rights. A empresa levou a taça do torneio para ser exibida gratuitamente no BH Shopping, no sábado (9), véspera da final.

A partida decisiva foi disputada, no domingo (10), entre Atlético-MG e Flamengo, na Arena MRV, na capital mineira. No jogo de ida, o Mengão venceu por 3×1, no Maracanã, no Rio de Janeiro. No jogo da volta, o clube que levantou a taça foi o Flamengo após nova vitória, agora por 1×0 . Ao longo da competição, 92 clubes participaram de 122 partidas até chegar ao campeão.

“A Betano entrega experiência e entretenimento sempre. Em uma partida muito esperada como essa Final, vamos expor a Taça para os torcedores que poderão ver de perto a tão sonhada premiação, disputada por tantos times. É uma oportunidade única e especial para quem puder ter o registro com ela”, disse o comunicado da empresa antes do início da exibição no sábado (9).

A Betano é uma das mais de 200 plataformas de iGaming que se inscreveram no Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), da Secretaria de Prêmios e Apostas, para obter a certificação federal para operar as apostas esportivas de forma regulamentada no Brasil. Caso a empresa consiga passar por todo o processo de testes promovidos pelo Ministério da Fazenda, poderá iniciar o ano de 2025 com a licença do governo federal.

