Conheça os projetos de vereadores de Manaus para apoiar viciados em jogos de azar

Amazonas.- Os vereadores Raiff Matos (PL) e Eurico Tavares (PSD), da Câmara Municipal de Manaus (AM), propuseram projetos para suporte de pessoas com vício em jogos de azar na capital amazonense. Na visão desses representantes do legislativo, a ludopatia é um grave problema de saúde pública.

Segundo o site Em Tempo, Tavares protocolou um pedido para a criação de um serviço público de apoio às pessoas com ludopatia. Na semana passada, durante discurso na tribuna da Câmara Municipal, o vereador comentou sobre o aumento do número de dependentes em jogos.

“Aumentou em até sete vezes o número de pessoas que foram atendidas por dependência em apostas na rede pública desde 2020, segundo dados do Sistema Único de Saúde (SUS). Nosso estado está incluído nessa estatística e a gestão municipal precisa encarar essa realidade como um caso de saúde pública. Existem pessoas nesse momento perdendo tudo, inclusive suas famílias e vidas, e precisam de tratamento psicológico e apoio para reaprenderem a lidar com sua situação financeira”, afirmou Tavares.

Eurico sugere que o serviço público de suporte aos ludopatas inclua acompanhamento psicológico especializado, assistência social com encaminhamento para redes de proteção, orientação financeira e suporte familiar.

“Os números mostram que essa é uma questão urgente e por isso eu peço à gestão municipal que olhe com carinho não para uma pauta, mas para as famílias que estão sendo destruídas por conta do vício em jogos de azar. Eu estou aqui para alertar pra esse cenário e pedir providências”, complementou Tavares.

Já o vereador Raiff Matos protocolou um projeto de lei para criar a Semana Municipal de Enfrentamento às Apostas e Jogos de Azar em Manaus. Matos se posicionou contra as apostas e desenvolveu o projeto com o objetivo de aumentar a conscientização sobre os prejuízos causados pelos jogos de azar.

“Esse é um problema silencioso que está devastando milhares de famílias em todo o Brasil. Aqui em Manaus, temos acompanhado relatos de pais desesperados, vendo seus filhos e entes queridos aprisionados nesse vício. O jogo se torna um escape da realidade, mas a realidade não espera. Muitos estão comprometendo suas finanças e deixando de arcar com necessidades básicas”, disse Matos.

“Muitas famílias têm medo de falar sobre isso, mas a realidade é que precisamos agir para evitar que mais pessoas sejam tragadas por essa armadilha financeira e emocional”, complementou Raiff.

O projeto de lei de prevê a realização de campanhas educativas, palestras e debates sobre os riscos dos jogos de aza importância da prevenção ao vício.

