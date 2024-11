Como agia a rede de jogos de azar destinada a fraudar cidadãos brasileiros em Angola

O grupo era formado por cidadãos chineses e administrava mais de 400 sites ilegais de jogos online com o objetivo de fraudar apostadores no Brasil.

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) de Angola prendeu 46 cidadãos chineses e desmantelou uma rede criminosa internacional que operava um casino virtual em Luanda com mais de 400 sites de jogos online para enganar jogadores brasileiros e nigerianos.

Os cidadãos chineses foram detidos no Sunshine Hotel, local onde praticavam as atividades clandestinas. Além das prisões, foram apreendidos 223 computadores e 113 celulares. Participaram na ação a Polícia Nacional, a Inspeção Geral do Trabalho (IGT), o Instituto de Supervisão do Jogo (ISJ), o Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) e o Serviço de Migração.

Manoel Faria, porta-voz da SIC, informou que os apostadores acessaram uma plataforma de jogo projetada para fraudar, utilizando um sistema que causava perdas constantes aos jogadores.

“Embora o call center esteja em território angolano, conseguimos verificar, através dos computadores aqui instalados, que os apostadores destes jogos online são apenas brasileiros residentes no Brasil que injetaram valores em reais”, explicou Faria.

Também foram encontrados 113 trabalhadores angolanos envolvidos no esquema, atuando na interação com os usuários e na área de marketing, criando perfis falsos para promover e gerar engajamento com as apostas.

Dentro da estrutura criminosa, foram identificados brasileiros atuando como mobilizadores, incentivando outras pessoas a participar dos jogos. Eles recebem um percentual por cada jogador recrutado.

“A plataforma pode ter até 40 jogadores ao mesmo tempo, que fazem muitas apostas e quase sempre perdem. E depois de atingirem seus objetivos com determinado tipo de jogo, eles o colocam offline e lançam novos tipos de jogos ”, explicou o pesquisador Faria.

De acordo com o investigador, os jogos fraudulentos também estavam sendo usados para roubar dados pessoais dos usuários. Os envolvidos, agora sob a jurisdição da Justiça angolana, enfrentarão acusações de fraude informática, lavagem de dinheiro, jogos online ilícitos e associação criminosa.