Certificação para o mercado brasileiro: 15 jogos da Caleta Gaming são aprovados pelo BMM Testlabs

A Caleta Gaming, um estúdio brasileiro de desenvolvimento de jogos de cassino online, recebeu a certificação de mais de 15 dos seus jogos para a operação no mercado do Brasil. A desenvolvedora já tinha 11 jogos aprovados e agora conseguiu que mais produtos fossem reconhecidos pelo BMM Testlabs, um dos laboratórios credenciados pelo Ministério da Fazenda para avaliar as empresas de iGaming atuando no país.

Com a mais recente aprovação, nove slots e seis bingos estão totalmente de acordo com a jurisdição do Brasil. Os jogos certificados foram: Bingo Bruxaria, Bingo Gênio, Bingo Hortinha, Bingo Iglú, Bingo Trevo da Sorte, Bingolícia, Enchanted Cash, Football Pro, Basketball Pro, China Charms, Heroes Empire, Lost Saga, Lucky Express, Madame Fortune, Magic Forest.

Os 11 títulos que foram certificados anteriormente receberam a avaliação do Gaming Labs International (GLI). Os jogos já aprovados, sendo cinco slots e seis bingos, foram: Banana Bingo, Samba Rio Bingo, Bingo Royale, Atlantis Bingo, Betina Bingo, Bingolaço, Carnival Beauties, Cherry Cherry, Dragon Rising, Ocean Richies e Torch of Fire.

De acordo com a Caleta Gaming, outros jogos da empresa, do tipo crash e blackjack, estão em processo de avaliação e podem ser liberados em breve. No total, o portfólio da desenvolvedora é de 140 jogos e a meta para 2025 é encerrar o ano com pelo menos 50 jogos certificados para o mercado brasileiro.

Além dos slots e videobingos, a Caleta produz jogos de tipos variados, como loteria, raspadinha, crash e mine. Entre os lançamentos recentes, estão Bichos da Amazônia Bingo e o caça-níquel Fate of Olympus, disponibilizados em janeiro deste ano, o slot Sweet Saga e o videobingo Bingo Baile Funk, lançados em fevereiro, e o caça-níquel Coin King Beto, que deve estrear neste mês de março.

