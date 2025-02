Sara Mosallaee, Bragg Gaming Group:“Estamos muito satisfeitos por termos expandido as nossas operações para Portugal”

Diretora regional do Bragg Gaming Group para a América Latina falou sobre os planos de expansão da empresa.

Entrevista.- Em entrevista ao Focus Gaming News, Sara Mosallaee, Diretora Regional para a América Latina da Bragg Gaming Group, comenta a recente parceria com a Estoril Sol Digital e como essa expansão reforça a estratégia da empresa na Europa.

A Bragg Gaming foi oficialmente lançada em Portugal em parceria com a Estoril Sol Digital. O que essa parceria significa para a estratégia de expansão da empresa na Europa?

Estamos muito satisfeitos por termos firmado parceria com um operador altamente respeitado como a Estoril e por expandirmos nossas operações para Portugal. Já estamos presentes com nosso conteúdo na vizinha Espanha e em muitos outros mercados regulamentados da Europa, e esse acordo nos permite ampliar ainda mais nossa presença.

Você pode compartilhar alguns insights sobre a seleção de títulos exclusivos e proprietários de cassino agora disponíveis para os jogadores portugueses? O que torna esses jogos diferenciados no mercado?

A Bragg é uma fornecedora responsiva, o que significa que coletamos e utilizamos dados dos jogadores e de nossos parceiros operadores para avaliar tendências e responder a elas de maneira eficaz, entregando títulos localizados de alta qualidade que os jogadores vão adorar. Utilizamos modelos matemáticos de ponta e mecânicas inovadoras, desenvolvidas por equipes experientes para criar uma conexão com os jogadores.

Estamos entusiasmados por oferecer aos operadores portugueses tanto nosso conteúdo exclusivo quanto os jogos desenvolvidos pelos estúdios internos da Bragg e parceiros como GAMOMAT, Bluberi e muitos outros. Esses títulos contam com o conjunto de ferramentas de marketing e promoção Bragg Fuze™, que os operadores podem usar para engajar, reter e aumentar a interação dos jogadores, aprimorando sua experiência. O Fuze inclui um sistema de recomendação de jogos baseado em IA, softwares de bonificação, jackpots instantâneos e permite que os jogadores participem de torneios, missões e outras jornadas dentro do jogo.

Os estúdios internos da Bragg, incluindo Indigo Magic e Atomic Slot Lab, agora estão oferecendo conteúdo em Portugal. Como esses estúdios contribuem para a estratégia geral de conteúdo da empresa e o que os jogadores podem esperar deles?

SM: Nossa estratégia de conteúdo, alinhada à missão e aos valores da Bragg, é ser a líder global em iGaming, oferecendo conteúdo de alta qualidade que encanta os jogadores e define o padrão do setor. Cada estúdio da Bragg, seja interno ou parceiro terceirizado, traz algo único para a mesa. No caso do Indigo Magic e do Atomic Slot Lab, os jogadores podem esperar títulos altamente localizados e inovadores, que utilizam os mais recentes modelos matemáticos e mecânicas diferenciadas para proporcionar uma experiência envolvente.

Temos alguns jogos de crash fantásticos disponíveis, que já se mostraram populares não só em Portugal, mas globalmente. Oferecemos conteúdo personalizável, permitindo que os jogos sejam adaptados à identidade dos operadores parceiros, alinhando-se às suas estratégias de marketing e criando uma conexão mais forte com seus jogadores.

Como você enxerga a evolução do mercado de jogos online em Portugal e que oportunidades você antecipa para crescimento e inovação?

SM: Somos reconhecidos globalmente principalmente por nosso conteúdo exclusivo e proprietário de cassino online. Além disso, também fornecemos soluções tecnológicas turnkey em diversos mercados, incluindo nosso sistema de gestão de contas de jogadores (PAM), o Bragg HUB, o premiado conjunto de ferramentas de marketing e promoção Fuze™, e serviços operacionais e baseados em dados.

Com a evolução do mercado regulado em Portugal, esperamos um crescente interesse por essas soluções. Estamos trabalhando para estabelecer parcerias com operadores portugueses que buscam nossa tecnologia e serviços. Independentemente de Portugal, estamos sempre inovando nossos produtos e conteúdo para acompanhar tendências da indústria, mudanças no comportamento dos jogadores e avanços tecnológicos, como a IA.

Com esse lançamento, a Bragg Gaming continua fortalecendo sua presença em Portugal. Podemos esperar mais parcerias na região? O que vem a seguir?

SM: Sem dúvida! Estamos em negociações com mais operadores licenciados em Portugal e esperamos lançar novas parcerias ainda este ano. Estamos confiantes de que, à medida que os jogadores e operadores vejam a qualidade do nosso conteúdo através da Estoril e de outros parceiros ativos no mercado, mais operadores se juntarão a nós.

Além de Portugal, estamos expandindo nossa presença na Europa tanto em termos de conteúdo quanto de tecnologia. Nosso roadmap inclui vários lançamentos e novas parcerias ao longo do ano.

Olhando para o futuro, como essa expansão se alinha com a estratégia global da Bragg Gaming? Há outros mercados regulados onde a empresa pretende crescer?

SM: A estratégia global da Bragg é ser o fornecedor de referência para conteúdo e soluções tecnológicas de iGaming em mercados regulamentados em todo o mundo. Ao expandirmos nossas operações para Portugal, damos mais um passo para concretizar essa visão. Nosso desafio é fornecer não apenas jogos que jogadores e operadores adoram, mas também soluções tecnológicas que permitam aos operadores se manterem competitivos.

A Bragg tem ampla experiência em mercados regulamentados, operando em mais de 30 jurisdições. Portugal tem uma regulação rigorosa, e estamos acostumados a atuar nesse tipo de ambiente, tornando esse mercado um ajuste natural para nossa expansão.

Atualmente, estamos focados na expansão no Brasil, onde iniciamos operações no primeiro dia do mercado regulado, em janeiro. Abrimos nosso primeiro escritório em São Paulo e estamos firmando parcerias com operadores licenciados. Já garantimos colaborações com mais de um terço dos operadores regulamentados do Brasil e esperamos atingir quase 50% até o final do segundo trimestre. Também estamos focados no mercado norte-americano, onde estamos integrando nossas soluções tecnológicas ao nosso portfólio de jogos. Nossa recente parceria com a Caesars é um exemplo disso, e mais novidades virão nos próximos meses.