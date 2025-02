Booming Games lança Buffalo Hold and Win Extreme 10.000

jogo mantém as características do título original,

Novo título mantém recursos do original e eleva o prêmio máximo para 10.000x a aposta.

Comunicado de imprensa.- A Booming Games anunciou o lançamento do Buffalo Hold and Win Extreme 10.000, uma nova versão do seu slot de maior desempenho. O jogo mantém as características do título original, mas agora apresenta um jackpot ampliado de 10.000x a aposta total.

O slot 5×3 com 25 linhas de pagamento mantém a estética clássica e os recursos de entretenimento que marcaram a série. Os jogadores podem acionar o Bônus Buffalo, que ativa a Roda da Fortuna e concede multiplicadores, Mini, Major e o Bônus Grand, agora aumentado para 10.000x a aposta.

A nova edição traz ainda o recurso Hold and Win Extreme, que expande a ação para quatro grades 3×5. Inicialmente, apenas uma grade está desbloqueada, e grades adicionais podem ser ativadas conforme os jogadores acumulam símbolos de valor, aumentando o potencial de ganhos. O prêmio máximo pode chegar a 12.000x a aposta total.

O Diretor de Jogos da Booming Games comentou sobre o lançamento. “Buffalo Hold and Win Extreme 10.000 leva a emoção da nossa popular série Buffalo a um nível totalmente novo. Com jogabilidade expandida, volatilidade aumentada e o potencial para um prêmio massivo de 10.000x, este lançamento foi projetado para manter os jogadores na ponta dos seus assentos”, afirmou

“O recurso Hold and Win adiciona uma camada dinâmica de engajamento, tornando cada giro um passo mais perto de recompensas indomáveis. Estamos confiantes de que esta sequência emocionante ressoará com os jogadores e proporcionará a experiência de jogo premium que eles esperam da Booming Games”, acrescentou o diretor.