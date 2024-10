Bets na TV: estudo revela queda de 21% dos investimentos no mês de setembro

Betano, Superbet, Betnacional, Sportingbet e Betsul foram as marcas que mais investiram em publicidade.

A presença das empresas de apostas na TV brasileira registrou uma queda de 21% nos investimentos no mês de setembro em comparação a agosto de 2024, tanto nas emissoras pagas quanto na PayTV. Os dados são de um estudo realizado pela Tunad.

Em agosto, o mercado de apostas esportivas investiu aproximadamente R$ 90 milhões (US$ 18 milhões) em publicidade na TV, mas em setembro houve uma redução de 21%, totalizando R$ 70 milhões (USD 12,26 milhões) Apesar da queda nos investimentos, o número de inserções permaneceu semelhante, com 13.544 em agosto e 13.638 em setembro.

Nos meses de agosto e setembro, Betano, Superbet, Betnacional, Sportingbet e Betsul foram as marcas que mais investiram em publicidade. Em agosto, a Betano liderou com R$ 16,7 milhões (USD 3,34 milhões), seguida pela Betnacional com R$ 14,7 milhões (USD 2,94 milhões). Em setembro, a Betano manteve a liderança com R$ 12 milhões (USD 2,4 milhões), enquanto a Superbet subiu para a segunda posição com R$ 10 milhões (USD 2 milhões).

Em São Paulo, a Betano foi a marca com mais inserções publicitárias, liderando em agosto com 4.322 inserções e mantendo a liderança em setembro com 4.182 inserções. A Superbet, que ocupou o segundo lugar, aumentou sua presença, atingindo 1.905 inserções em setembro.

De acordo com a conclusão da Tunad, a análise dos investimentos em agosto e setembro de 2024 revela que, apesar da queda em setembro, as marcas líderes continuam investindo na visibilidade televisiva para fortalecer sua presença no mercado. A Betano e a Superbet se destacam em investimentos, número de inserções e uplift, consolidando suas posições no setor de apostas esportivas.