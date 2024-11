Ato falho: jogador do Athletico entra em campo com marca de empresa de apostas ex-patrocinadora

Nikão usou por engano uma camisa com a marca da Esportes da Sorte.

Paraná.- O Athletico-PR jogou nesta quarta-feira (20), na Ligga Arena, em Curitiba (PR), contra o Atlético-GO, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do 2×0 para o time da casa, outra coisa chamou a atenção. O meia Nikão entrou em campo no segundo tempo com uma camisa com a marca da operadora de apostas esportivas Esportes da Sorte e ainda marcou um dos gols da partida.

A Esportes da Sorte era patrocinadora máster do Furacão até o início de outubro, quando uma indefinição sobre a inscrição da casa de apostas no sistema do Ministério da Fazenda motivou os dirigentes do clube paranaense a suspenderem o contrato com a marca.

De acordo com o ge, ao subir ao gramado após o intervalo com a camisa errada, companheiros de time e membros da comissão técnica tentaram avisar Nikão, mas ele não percebeu. Depois de 20 minutos o atleta marcou o segundo gol do Furacão e só durante a comemoração do gol que o volante Fernandinho conseguiu avisar o meia que trocou a sua camisa 11 por outra sem patrocínio máster, que é como a equipe vem atuando.

No mês de outubro, além de demorar para aparecer na lista das companhias aptas a atuar no Brasil, a Esportes da Sorte foi um dos alvo da operação “Integration” da Polícia Civil de Pernambuco, que investigava possível envolvimento de empresas de apostas com supostos casos de lavagem de dinheiro.

Cerca de 10 dias após o Athletico suspender o contrato com a empresa, a Esportes da Sorte regularizou a sua situação com a Secretaria de Prêmios e Apostas, permitindo assim que opera normalmente no país até o final de 2024 enquanto passa pelas avaliações para a aquisição da licença federal a partir de 2025. A companhia possui a licença estadual emitida pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj).

A operadora de iGaming é patrocinadora de entidades esportivas, incluindo equipes de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro, como o Grêmio, Corinthians e Bahia. A plataforma deve contribuir para que em 2025 as casas de apostas que atuam no Brasil invistam mais de R$ 2 bilhões (USD 350 mi) no futebol brasileiro, entre patrocínios a clubes, federações e eventos, além de publicidade em transmissões e em outras mídias.

Veja também: Saiba quanto as empresas de apostas pretendem investir no futebol brasileiro em 2025