Apoio a diversos eventos carnavalescos: Esportes da Sorte patrocina mais de 100 blocos

A empresa de apostas esportivas é parceira oficial dos carnavais de Recife e Olinda.

A operadora de apostas esportivas Esportes da Sorte está investindo fortemente em publicidade através de patrocínios a eventos carnavalescos em 2025. Neste ano, a empresa está apoiando mais de 100 blocos de Carnaval em diversos estados do Brasil.

Além dessas parceria com os blocos, a empresa de apostas é patrocinadora oficial dos Carnavais de Recife (PE) e Olinda (PE), duas das mais populares festas de Carnaval do país.

“O carnaval é a maior festa popular do Brasil e a melhor oportunidade que se tem para alcançar o máximo de pessoas possível. A nossa presença nesta comemoração não só leva a marca para cada canto do país como também reforça uma conexão com as pessoas em meio à diversão, o que também traduz o nosso conceito – Duvido você não se divertir. Isso porque, de fato, no carnaval do Esportes da Sorte é impossível ficar parado e não se encher de alegria”, comentou Sofia Aldin, CMO do Grupo Esportes da Sorte.

Em Recife, a companhia é, pelo terceiro ano consecutivo, a patrocinadora do carnaval oficial da prefeitura da capital pernambucana. A Esportes da Sorte preparou para este ano ativações como distribuição de brindes, intervenções urbanas, uma roda gigante e instalações instagramáveis.

Pelo segundo ano consecutivo, a empresa participará do Galo da Madrugada, o maior bloco de rua do mundo. A empresa terá um carro alegórico próprio e vão levar o cantor Michel Teló para a festividade.

Já em Olinda, a marca vai estampar mais de 30 blocos, incluindo o Homem da Meia Noite, Ceroula de Olinda, Elefante de Olinda, Pitombeira dos Quatro Cantos, A Barca e Bacalhau do Batata.

A empresa também estará presente no Carnaval de Salvador (BA). A companhia vai patrocinar 17 trios de grandes bandas e artistas como Bell Marques, Carlinhos Brown, Cláudia Leitte, Léo Santana, Babado Novo, É o Tchan e Banda Eva.

Fora do Nordeste, um destaque é o Carnaval de São Paulo (SP). Na capital paulista, a Esportes da Sorte patrocina 11 blocos de rua, incluindo Se Te Pego, do Timbalada; Vem com o Gigante, do cantor Léo Santana; Bem Sertanejo, de Michel Teló; e Toca 1 Samba aí, do Inimigos da HP.

