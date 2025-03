Anúncios irregulares: Conar identifica 32 publicidades de apostas na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Segundo a lei, é vedada a propaganda de jogos de azar em competições esportivas disputadas por menores de idade.

São Paulo.- A legislação brasileira proíbe a publicidade de jogos de azar em eventos esportivos disputados por atletas menores de idade, a exemplo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a principal competição de base do futebol brasileiro. Entretanto, na edição de 2025 da “Copinha”, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) identificou 32 propagandas irregulares.

Segundo o Blog do Lauro Jardim, no Globo, o Conar monitorou quase 15 mil postagens sobre a Copinha nas redes sociais e cerca de 480 horas de transmissões das 255 partidas do torneio.

A maior parte das irregularidades identificadas estava relacionada a propagandas nas redes sociais. Houve também um problema notado durante a transmissão de um jogo, quando uma placa de casa de apostas em um estádio foi exibida. Segundo o Conar, a irregularidade foi relatada aos responsáveis pela partida para que fosse feita uma correção imediata.

Outra irregularidade percebida foram crianças que entravam junto com os jogadores no gramado e elas estavam com camisas dos clubes profissionais que possuem logomarcas de empresas de apostas. Apesar de não ser o ideal, essas situações não foram consideradas culpa dos exibidores das partidas. Os casos foram apenas notificados.

Quanto aos influenciadores digitais que postaram conteúdos sobre apostas relacionadas à Copinha, o Conar afirmou que vai notificar anunciantes e os donos dos perfis e levará o tema para a Secretaria de Prêmios e Apostas.

Em janeiro, antes do início da competição, o Ministério da Fazenda publicou uma nota técnica que proibiu as plataformas de iGaming a abrir mercados de apostas no torneio Sub-20.

