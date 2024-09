Ação publicitária da Betano com o Fluminense conquista Prêmio Élan 2024

Parceria entre a operadora de apostas e a Kallas Mídia OOH foi feita durante a campanha do tricolor na Copa Libertadores da América de 2023.

São Paulo.- Durante a campanha, que culminou no título do Fluminense, da Copa Libertadores da América de 2023, foi realizada a ação de marketing “Rio Tricolor”, que espalhou centenas de camisas do clube carioca pelas ruas do Rio de Janeiro (RJ). A iniciativa publicitária foi promovida pela operadora de apostas esportivas Betano, patrocinadora máster do time, pela agência Kallas Mídia OOH e pela loja de artigos esportivos Alob Sports.

De acordo com o site Acontecendo Aqui, a peça publicitária recebeu um prêmio no Festival Élan 2024 – Amigos do Mercado, realizado nos dias 3 e 4 de setembro, no REAG Belas Artes, em São Paulo (SP). O evento homenageou os melhores trabalhos de marketing no país. A “Rio Tricolor” venceu na categoria Esportes.

A campanha vencedora é do tipo out of home (OOH), que é quando o público encontra a publicidade quando está fora de casa, a exemplo de outdoors ou cartazes. No caso do material da Kallas e da Betano, as camisas do Fluminense foram colocadas próximas a placas de sinalização.

A ação não se limitou apenas à parte visual, já que as imagens das camisas possuíam QR codes para que os torcedores fizessem check-in nesses locais. Os 100 torcedores tricolores que mais registram check-ins ganharão camisas oficiais do Fluminense e outros itens.

“A conquista deste prêmio reflete nossa capacidade de inovar na utilização da mídia out of home, indo além do tradicional e criando experiências interativas que engajam o público de forma única. Com a ação, mostramos como a experiência OOH pode ser cativante ao integrar tecnologia e criatividade para conectar a marca diretamente com o público”, comentou Rodrigo Kallas, CEO da Kallas Mídia OOH.

“Estamos muito felizes com o prêmio, que trouxe tanto inovação, quanto gamificação e interatividade com o torcedor. A campanha gerou um engajamento incrível nas mídias, principalmente no digital. A parceria com o clube e o suporte das agências foram fundamentais para a conquista”, disse a Betano.

Veja também: Patrocinadora do Fluminense, Betano promove ações na semana da final da Libertadores