Inovação, regulamentação e prevenção fraudes: especialistas discutem avanços no mercado financeiro e de apostas no Brasil

Evento da ABRACAM (Associação Brasileira de Câmbio) reuniu especialistas para debater o tema.

O mercado financeiro e de apostas no Brasil está a vivenciar uma transformação significativa, impulsionada por inovações tecnológicas, mudanças nas regulamentações e a urgência de fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro. De acordo com o Banco Central, as transações via Pix em plataformas de apostas atingem uma média mensal de R$ 21 bilhões (USD 4,2 bilhões), enquanto os casos de fraudes com o sistema aumentam, intensificando a necessidade de discutir segurança e governança no setor.

Esses temas foram debatidos no fórum ABRACAM Speech – O Futuro do Mercado, realizado recentemente em São Paulo. Promovido pela Associação Brasileira de Câmbio (ABRACAM), o evento contou com a participação de importantes profissionais do mercado financeiro e de tecnologia para abordar os desafios e as oportunidades que influenciam o setor.

Um dos principais temas debatidos foi o impacto das novas tecnologias, como a inteligência artificial, na construção de sistemas financeiros mais seguros e transparentes. O Pix, que já conta com 150 milhões de utilizadores ativos e ultrapassou 37 bilhões de transações desde o seu lançamento, desempenha um papel crucial na inclusão financeira no Brasil. Contudo, o seu êxito também o transformou em alvo de fraudes, com projeções do relatório Scamscope da ACI Worldwide apontando perdas de até R$ 3,7 bilhões (USD 740 milhões) até 2027 devido ao chamado “Golpe do Pix”.

A regulamentação do mercado de apostas foi outro tema central, destacando-se como uma medida essencial não apenas para combater irregularidades, mas também para criar novas oportunidades de negócios e promover a profissionalização do setor. Especialistas apontam que o equilíbrio entre inovação, regulamentação e ética é fundamental para o desenvolvimento de soluções financeiras sólidas e seguras.

César Garcia e Kelly Massaro (Foto: Divulgação)

Nesse cenário, César Garcia, CEO da OneKey Payments, enfatizou a importância de desconstruir as percepções negativas associadas ao setor de apostas.

“Podemos contribuir para a derrubada da narrativa que atribui às apostas esportivas o papel de ‘grande vilão’ da sociedade. Ao mesmo tempo, é essencial fortalecer o mercado por meio da adoção de melhores práticas de governança, sustentadas em segurança e responsabilidade, prevenindo a ocorrência de ilícitos e fomentando um ambiente mais confiável para todos os envolvidos.”

Para Kelly Gallego Massaro, Presidente Executiva da ABRACAM, o setor ainda está se adaptando às novas regulamentações.

“É crucial que esses diálogos sigam em andamento, orientando os agentes do setor e promovendo soluções seguras e transparentes. Esses debates enriquecem as discussões e contribuem para moldar o caminho a seguir.”