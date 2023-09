Voces a favor y en contra de la decisión de suspender el fútbol boliviano por la causa de manipulación de resultados

Tras la decisión de suspender los torneos de primera y segunda división, los clubes se manifestaron a través de comunicados. Futuro incierto.

Bolivia.- El fútbol profesional boliviano vive días de enorme tensión. Luego de que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, informara la existencia de contundentes pruebas que señalan a la existencia de un entramado de arreglo de partidos de los campeonatos de la División Profesional y la Copa Simón Bolívar, se procedió a la suspensión de ambos torneos.

La decisión generó reacciones variadas al interior del fútbol boliviano. Una de las primeras instituciones en manifestarse fue el Club Blooming, que acompañó la decisión oficial. “La única opción viable es realizar un nuevo torneo donde impere la competencia sana y que tenga las garantías necesarias de que estos hechos funestos no volverán a ocurrir”, remarcó el comunicado oficial de la entidad celeste. Además, destacaron: “Hacemos público nuestro pedido para que el Comité Ejecutivo actúe con celeridad ante los tribunales correspondientes para castigar de manera inmediata a todos los que han intentado manchar nuestro fútbol”

El comunicado emitido por el Club Blooming.

Pero mientras Blooming celebró la decisión, otro de los equipos grandes del fútbol del altiplano mostró su descontento con la decisión. Héctor Montes, presidente de The Strongest, se mostró descontento con la decisión de anular los torneos y comenzar desde cero. El dirigente atigrado cuestiona los tiempos: “Apretar un campeonato que venía de ocho/nueve meses en un mes y medio no es correcto”, señaló.

El plantel del equipo aurinegro también emitió un comunicado exhibiendo su postura, en el que remarcan que no están de acuerdo en que el torneo se defina en la modalidad “relámpago”.

“Seis puntos de ventaja y estando punteros del campeonato, que conseguimos por méritos propios. No obstante, creemos que las decisiones tomadas han dejado un mal precedente, castigando a todos por las acciones de unos pocos, y tomando decisiones a conveniencia de la tabla de posiciones perjudicando de forma directa al Club The Strongest”, sostiene el escrito que agrega: “Somos los mayores perjudicados, de manera directa, con esta decisión”. Desde el club, incluso, adelantaron que boicotearán cualquier torneo relámpago que se organice y no participarán del mismo ya que consideran que no sería justo con la campaña que ellos venían realizando.

Comunicado del Club The Strongest.

El Club Bolívar, otro de los grandes del fútbol boliviano, también se mostró partidario de la suspensión y atacaron directamente a The Strongest por su decisión de abstenerse de participar en el torneo de emergencia que se organizará. Además, desde el club argumentaron que de continuar disputándose el actual torneo todos los clubes que formen parte serían cómplices de una maniobra ilegal, por lo cual apoyan la idea de la suspensión

El argentino Cristian Díaz, director técnico del Club Jorge Wilstermann, evitó pronunciarse a favor o en contra de la decisión oficial, pero reflexionó: “Hay gente que está pensando todos los días en hacerle un daño al fútbol. Hay que hacer un cambio radical desde todos los puntos de vista. Es una mancha más para este fútbol y su crecimiento”.

Además, de acuerdo a Díaz, esta situación al interior del torneo boliviano daña el funcionamiento de la selección nacional, la cual está lejos de cumplir un buen papel en el fútbol sudamericano y eso se lo adjudica, en gran medida, a la actualidad del torneo nacional.

