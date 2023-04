Valdivia recrudece la lucha contra los casinos ilegales

Desde Dreams colaboran con la iniciativa del Municipio chileno que busca cerrar todos los locales que operen sin patente.

Chile.- Ya que en el país andino aún no hay una legislación clara acerca del funcionamiento de las máquinas de juego en establecimientos, es la Justicia la que termina decidiendo sobre la legalidad de los llamados “casinos populares” y en varios municipios chilenos se tomó la decisión de hacerle frente a esta problemática. Tal es el caso de Valdivia, que recrudece su lucha contra este tipo de locales, con la colaboración de Dreams.

La Sociedad Casino de Juegos Valdivia S.A., que opera el casino Dreams Valdivia, presentó una querella contra locales ubicados en el municipio, en los cuales se explotarían máquinas tragamonedas sin contar con autorización legal.

La acción judicial se fundamenta en la existencia de locales en la ciudad, donde funcionan máquinas tragamonedas y otros artefactos que son presentados como juegos de destreza cuando en realidad son juegos de azar.

El medio local Diario de Valdivia conversó con Carlos Silva Alliende, fiscal y gerente de Asuntos Corporativos de Dreams y explicó que se han querellado contra ocho locales en Valdivia y otros ocho en Coyhaique, destacando la disposición del municipio de Valdivia en combatir este tipo de delitos.

“En Valdivia han sido mucho más diligentes que en otras comunas, y efectivamente hay una comprensión por parte de la alcaldesa y su equipo de Seguridad Pública”, dijo Silva.

“Uno ve cómo ha actuado en este caso la alcaldesa de Valdivia, con mucha energía en determinar cuáles son los locales donde no corresponde que se estén explotando y están en procesos de fiscalización y cierre”, sostuvo el representante de Dreams.

A su vez, Silva habló acerca de la situación legal de este tipo de establecimientos: “Nos encontramos en una situación que está reglada por parte de, primero el Código Penal, luego las Leyes de Casinos, las Leyes de Juegos y finalmente por dictámenes de la Contraloría que ordenan a los municipios a consultar a la Superintendencia de Casinos pidiéndoles informes de calificación de máquinas”, aclaró.

El ejecutivo señaló que este tipo de informe se solicita para el caso de aquellos locales que piden patente para explotar comercialmente máquinas de juegos, de manera que se confirme si se trata o no de máquinas de azar.

En ese sentido, agregó: “Y eso no solo para otorgar patentes sino para efectos de la renovación, y luego hemos visto que efectivamente la municipalidad (de Valdivia) ha sido muy cuidadosa de no otorgar patentes en estos casos donde no se cumple con ese requisito, que está fiscalizando, que está cerrando locales y eso es una muy buena señal para la ciudad de Valdivia”.

Silva también destacó el trabajo que ha realizado la Fiscalía de la Región de Los Lagos, en comparación a la Fiscalía de Coyhaique, donde “aún está pendiente avanzar, en su minuto se había archivado la causa, logramos que se desarchivara y yo creo que se ha logrado una comprensión en la región de Aysén de que efectivamente aquí hay un delito”.

Por su parte, el exfiscal del Ministerio Público, Carlos Gajardo, le dio a El Diario de Valdivia, que el problema se origina en que los propietarios de los locales donde funcionan estas máquinas, las califican como juegos de destreza cuando en realidad son juegos de azar, los que son privativos de los casinos.

Silva agregó que “son los mismos juegos que están en los casinos, no solo en Dreams sino también en los Enjoy, en los Marina del Sur, son los mismos juegos”.

“Creo que hay un desconocimiento por parte de las municipalidades y los departamentos de Rentas Municipales respecto a la normativa vigente, están un poco atrasados”, aseguró Silva acerca de las patentes que otorgan los municipios, asegurando que hay desconocimiento de la normativa legal por parte de las entidades municipales pertinentes.

“La Superintendencia de Casinos está en proceso de capacitar a los funcionarios municipales, para que tomen conocimiento de que esto ya no funciona como funcionaba antes, donde tienen que consultar a la autoridad antes de otorgar la patente”, aclaró Silva.

Por último, acerca de la importancia de mantener controlado el juego en el territorio, Silva dijo que es clave para proteger a los menores de edad y colectivos vulnerables.

“Las familias cuando los niños después del colegio pasan a estos locales, no tienen mucho que hacer, no tienen cómo impedirlo y es lo que debieran hacer, o sea, en estos locales entran niños, adolescentes, personas con problemas de salud mental, que en cualquier otro lugar estarían impedidos de entrar”, explicó y agregó: “Nosotros en los casinos legales, los que cumplimos la ley, nos preocupamos de que efectivamente se paguen los premios”, aseveró.

“Nosotros no dejamos ingresar niños y tampoco personas que puedan tener problemas con la ludopatía, existe todo un sistema de autoexclusión que lleva adelante la Superintendencia y la Corporación de Juegos Responsable”, cerró.

