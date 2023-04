Escándalo en Chile con Marina del Sol, Dreams y Enjoy por supuesta colusión

La semana pasada se presentó una denuncia anónima a la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Enjoy se defiende.

Chile.- Estalló una polémica a los pies de la Cordillera de los Andes luego de que el medio local Diario Financiero, diera a conocer el pasado viernes un informe de Marina del Sol en el que revelaría una presunta coordinación entre los operadores más grandes de casinos en medio de una importante licitación.

Todo comenzó con una denuncia anónima en contra de Marina del Sol, Dreams y Enjoy que llegó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), y así desató una investigación por presunta colusión.

Lo anterior derivó en que tres brigadas de la Policía de Investigaciones (PDI) tocaran en agosto del año pasado la puerta del presidente de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky, el presidente de Enjoy, Henry Comber y el gerente general de Dreams, Jaime Wilhelm. Se sumó además el ahora exgerente de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos (ACCJ), Rodrigo Guíñez.

En ese operativo se incautaron teléfonos, computadoras, dispositivos electrónicos y cualquier elemento que sirviese para demostrar una presunta coordinación en las licitaciones de casinos.

Tras salir a la luz la medida intrusiva, no se conocieron más antecedentes sobre el tema, hasta que un conflicto entre los accionistas de Marina del Sol, el grupo canadiense Clairvest y las sociedades del empresario Imschenetzky, generó la salida del gerente Francisco Muñoz, quien mediante una demanda laboral (en la que pide casi 6 millones de dólares de indemnización) adjuntó un documento interno y confidencial de 68 páginas preparado por el abogado de libre competencia del casino, Javier Velozo, y en el que se concluye que “existe evidencia categórica acerca de comunicaciones entre NIE (Imschenetzky), HCS (Comber) y JWG (Wilhelm) durante los meses previos a las Licitaciones Sospechosas, incluida una reunión presencial en la que se intercambió información”.

El informe concluyó que la sociedad, y algunos de sus directores y ejecutivos, habrían tenido participación en un ilícito de colusión con otros operadores de casinos. “Lo expuesto sería comprobable a partir de los antecedentes probatorios a los cuales tuvo acceso el estudio, en particular, aquellos recabados en la incautación realizada por la FNE al Presidente de Marina del Sol, señor Nicolás Imschenetzky”.

Todo este proceso y conversaciones entre los máximos directivos se produjo en medio de un contexto de disputa de la industria con la Superintendencia de Casinos y Juegos por una serie de cambios normativos en el proceso de licitación, al que se sumó el cierre de los casinos producto de la pandemia.

La empresa luego pidió una segunda opinión legal a Rodrigo Díaz de Valdés, quien según un memorándum sin fecha acompañado por Muñoz a su causa laboral, recomendó lo mismo a MDS: presentar ante la Fiscalía Nacional Económica una solicitud de delación compensada a fin de evitar cuantiosas multas, y que sus directores y ejecutivos puedan ser multados e incluso condenados a penas de presidio.

“Es recomendable que la sociedad y sus relacionadas presenten la solicitud de delación compensada a la FNE, abarcando a todo el grupo empresarial, dentro del plazo fatal fijado al efecto (10 de noviembre de 2022). A fin de aprobar la solicitud de delación compensada, esta debe ser formalizada mediante su aprobación por el directorio de la Sociedad y sus relacionadas”, consignó el estudio de Díaz de Valdés.

El informe de Contreras Velozo, sin embargo, alertó que “existe un riesgo medio de que la solicitud de beneficios sea rechazada, atendido la cantidad y calidad de evidencia que ya tiene en su poder la fiscalía”.

De acuerdo al mismo documento develado en los medios chilenos, entre 2020 y 2021, “época más cercana a las Licitaciones Sospechosas”, Imschenetzky sostuvo contactos bilaterales con Claudio Fischer y Jaime Wilhelm, presidente y gerente general de Dreams, así como también con el gerente de finanzas Claudio Tessada y su fiscal Carlos Silva.

Imschenetzky también se reunió con Henry Comber, presidente del directorio de Enjoy, Rodrigo Larraín, Eliseo Gracia y Javier Martínez, gerente general, gerente de operaciones y presidente de Enjoy, respectivamente. Además de Eduardo Sboccia, gerente de asuntos públicos.

Además, a fines del año 2020, se reunió dos veces con Diego Cardoen (del grupo controlador del casino de Colchagua) e interactuaba constantemente con Ricardo Abdala (del grupo controlador del casino de Ovalle) en el contexto de la ACCJ, entidad del cual este último fue presidente hasta mediados de 2021.

El 4 de octubre de 2021, según detalló el informe de Contreras Velozo, Imschenetzky se reunió con el gerente general de Dreams en su oficina de manera “clandestina”.

En los medios chilenos relatan que, una vez que llegó al lugar, al presidente de MDS le habría llamado la atención la forma en que lo hicieron entrar al edificio. Usando la aplicación Confide, le habrían dicho que se estacionara en la calle (no en el estacionamiento del edificio, como lo había hecho en otra reunión de 23 de julio) para que no quedara rastro de su ingreso.

A su arribo, Claudio Tessada, gerente de Finanzas de Dreams, lo fue a buscar en una camioneta blanca al lugar en que había estacionado y, tras ingresar al estacionamiento del edificio, le habría pedido apagar su teléfono celular, a lo cual él accedió.

El relato del encuentro indica que cuando entraron a la oficina, no había nadie, y fueron directamente a la sala de reuniones. Aquí conversaron durante unos minutos acerca de temas coloquiales, hasta que repentinamente apareció Claudio Fischer, presidente del directorio y controlador de Dreams.

Inmediatamente Tessada habría dicho: “Bueno, ya no tengo nada que hacer acá”, y se despidió dejando la sala de reuniones, tras lo cual se sentaron Fischer, Jaime Wilhelm y Nicolás Imschenetzky.

La reunión la inició Fischer, hablando de su fusión con Enjoy y lamentando que haya fracasado la transacción entre Dreams y MDS en el pasado, cuya negociación se extendió durante tantos años.

Tras lo anterior, intervino Wilhelm, quien habría dicho que si bien Dreams y MDS habían dado dura pelea con la SCJ, ya era hora de reconocer que no iban a ser capaces de suspender las licitaciones, insistiendo en que “no podíamos volver a destruirnos”. Luego prosiguió diciendo que a Dreams solo le interesaba proteger sus plazas.

“Según recuerda Imschenetzky (NIE), luego tuvieron una breve conversación acerca de ciertos lugares en que podrían haber competido. Así, por ejemplo ellos sabían que MDS iría por Talca, plaza que ellos estudiaron, pero finalmente informaron que habían desechado; NIE les comentó que MDS estudió Mostazal para hacer un hotel tipo ‘cajas de compensación’, pero que lo habían descartado por problemas con el inmueble; NIE les dijo que podían estar tranquilos en Punta Arenas, ‘porque hacía mucho frío’; le dijeron a NIE que Valdivia no se pagaba en 15 años, por lo que no se podía meter ahí; le contaron a NIE que ellos habían evaluado un inmueble en Talcahuano, pero que preferían no hacer el proyecto”, relata el informe de Contreras Velozo.

“Tras esa breve conversación, Fischer dijo: “Bueno, creo que ahora podemos estar tranquilos…”. Le dio la mano a Imschenetzky y así acordaron que se respetarían mutuamente las plazas en las licitaciones.

Posteriormente, vino un periodo en el que ambas compañías, según el informe, se dedicaron a dar cumplimiento al acuerdo.

Efectos colaterales

La suma de antecedentes derivó en que este viernes el Casino Talca tomara acciones legales. En simple, buscan echar por tierra todo el proceso licitatorio que concluyó en 2022 y que hoy es el centro del escándalo.

Se trata de un recurso de invalidez, documento al que accedió la Unidad de Investigación del medio local BioBioChile, que abre un nuevo capítulo en la industria. En buenas cuentas, el centro de entretenimiento solicitó a la Superintendencia de Juegos y Casinos invalidar las 10 licencias otorgadas.

Corporación Meier —mediante un escrito presentado por su gerente general, Lientur Fuentealba— argumenta que el pacto entre las firmas “infringe abiertamente el principio de protección de la libre competencia”.

Por esto, sostienen que se “han infringido los principios rectores de las bases de licitación”, al existir “actos contrarios a derecho” en las resoluciones recurridas.

Por su parte, la presidenta de la comisión de Economía del Senado, Loreto Carvajal, dio a conocer que se citará a una sesión especial para analizar el posible caso de colusión en los casinos.

“Vamos a citar a una sesión especial de la comisión de Economía para analizar el posible caso de colusión porque afecta la fe pública y el bolsillo de muchos consumidores. Hace ya varios años que la Fiscalía Nacional Económica ha estado investigando posibles colusiones en la industria de los casinos y esta información ratifica la sospecha que muchas/os tenemos de que en esta industria hay coordinación y colusión, lo que revela un grave comportamiento empresarial“, señaló la legisladora.

En ese sentido, Carvajal dijo que “esperamos que la Superintendencia de Casinos tome cartas en el asunto y actúe con rapidez, sabemos que la FNE ha realizado su labor investigando estas posibles colusiones y vemos que la delación compensada sigue siendo el mejor método para descubrir estas colusiones“.

En cuanto a los gremios de casinos, la legisladora señaló que estima que el conjunto de ellos condenan esta “mala práctica que es la colusión ya que afecta principalmente a los consumidores“.

“Nuestra normativa ahora es drástica para sancionar la colusión; es de esperar que el conjunto del país condene estas colusiones empresariales y la justicia sancione estas malas prácticas empresariales“, remató.

La posición de Enjoy

Tras la divulgación de un informe del abogado Javier Velozo que revela supuestos actos de colusión entre Marina del Sol, Dreams y Enjoy, este último declaró que “no ha participado de ningún acuerdo colusorio con otros actores de la industria de casinos”.

A lo anterior, Enjoy agregó que el presidente de la compañía, Henry Comber, aparece citado en el referido informe a propósito de una supuesta conversación en la que habría comentado acerca de la posición financiera que enfrentaba la compañía. “Ello, como el mismo informe indica, era absolutamente público y en ningún caso sería constitutivo de concertación con su competencia”, sostuvo Enjoy.

“La existencia de un grupo de WhatsApp entre actores de la industria, como se ha difundido, corresponde a un grupo de discusión de materias gremiales, y de ninguna manera forma parte de un acto reñido con las reglas de la libre competencia, que Enjoy cumple y respeta a cabalidad”, siguió la empresa.

Finalmente, Enjoy aseguró que está disponible para colaborar con la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la cual se encuentra investigando el caso.