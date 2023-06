Se sigue demorando la aprobación del nuevo PDU del proyecto de Hard Rock en Cataluña

La Comisión Territorial de Urbanismo del Camp de Tarragona tiene que revisar el proyecto en medio de protestas.

España.- Ya pasó una década desde que la Generalitat de Cataluña presentó con bombos y platillos la construcción del Barcelona World, un megacomplejo de entretenimiento y juegos que se ubicaría en las jurisdicciones de Salou y Vila-seca, en la provincia de Tarragona. El proyecto que luego asumió Hard Rock avanza, pero a paso lento, en medio de críticas.

La aprobación del nuevo Plan Director Urbanístico (PDU) que debe desbloquear la inversión de Hard Rock tendrá que esperar por lo menos un mes más, ya que la Comisión Territorial de Urbanismo del Camp de Tarragona, que debía darle tratamiento hoy, miércoles 21, no incluyó el asunto en su orden del día.

Este trámite se arrastra desde finales de 2020, cuando el TSJ Cat tumbó el anterior planeamiento. La próxima sesión de la comisión está prevista para el 26 de julio.

Desde el Govern le dijeron al medio local Diari de Tarragona: “No podemos dar una fecha para que pase por la comisión porque el plan director urbanístico no tiene aún todos los informes sectoriales obligatorios”.

Por su parte, el alcalde de Vila-seca, Pere Segura, dijo que no le extraña que la modificación del PDU no se debata hoy, ya que “es inevitable que, antes de ir la comisión, el tema se deba tratar, analizar y aprobar en el Consorci del Centre Recreatiu i Turístic, y eso todavía no se ha producido”.

El funcionario agregó: “Los compromisos del Govern en relación a los plazos hay que entenderlos como orientativos y lo que está claro es que antes hace falta que el Consorci sea conocedor y lo apruebe” y mantuvo su opinión a favor del proyecto.

En febrero de este año, la Generalitat de Cataluña firmó un acuerdo para su Presupuesto en el que se contempla “completar los procesos relacionados con el inicio del proyecto del Consorcio Recreativo y Turístico de Salou y Vila-seca” durante el primer semestre de 2023, pero la proximidad con las elecciones podría ser la razón por la que se demore el tratamiento.

El acuerdo, además, establecía el compromiso del gobierno a completar todos los trámites necesarios para que las obras de Hard Rock puedan empezar en 2024, así como garantizar la disponibilidad de los terrenos hasta que se efectúe la operación de compraventa.

El proyecto Hard Rock estima inversiones por valor de EUR2.000m y prevé la construcción de un complejo con 1.000 habitaciones de hotel, un casino, un centro comercial, una piscina de 6.000 metros cuadrados, un espacio para conciertos, entre otras comodidades.

Recientemente, desde la Candidatura de Unidad Popular​​ (CUP), el espacio político catalán que se opone al proyecto, aseguraron que se está “incumpliendo” un requisito de las bases del concurso por el que se otorgó la licencia de casino. Por eso, desde la CUP pidieron que se revoque la autorización, iniciativa que fue rechazada por el Parlamento la semana pasada.

El proyecto de Hard Rock también enfrenta una fuerte oposición por parte de la plataforma Aturem Hard Rock y otros grupos ambientalistas. De hecho, participaron de una manifestación el pasado 18 de junio en Tarragona bajo el lema “Defendemos la tierra, labramos el futuro”.

Ver también: Comienzan las obras de Elysium City