Se introduce obligatoriedad de sello digital para casinos en línea con licencia en Curazao

Las nuevas medidas buscan mejorar la transparencia y la confianza en el juego online en el país caribeño.

Curazao.- En una medida importante para reforzar la transparencia y la credibilidad en el sector de los juegos de azar en línea, los casinos en línea con licencia en Curazao ahora deben mostrar un sello digital en sus sitios web. Esta regulación, vigente a partir del 1 de enero de 2024, se aplica a los casinos en línea que se han sometido al proceso de concesión de licencia según la Ordenanza Nacional sobre Juegos de Azar (LOK) en Curazao.

Aideen Shortt, asesora del Ministerio de Finanzas de Curazao, anunció recientemente la implementación de un sello digital especial. Esta iniciativa surge como parte de los esfuerzos en curso para reformar el marco regulatorio del juego en Curazao. La nueva legislación, en virtud de la Ordenanza Nacional sobre Juegos de Azar, está actualmente esperando la aprobación del Parlamento.

El objetivo principal de esta nueva ley de juegos de azar es desmantelar la estructura existente que involucra a los titulares de licencias principales y a los titulares de sublicencias. Además, su objetivo es mejorar la reputación de Curazao como una jurisdicción de juego responsable y confiable.

Para contrarrestar posibles usos indebidos y tergiversaciones, la Junta de Control de Juegos (GCB) ha introducido un sello digital. Los operadores con licencia que hayan completado con éxito el proceso de registro para una licencia LOK pueden exhibir este sello de manera destacada en sus respectivos sitios web. Esta marca digital sirve como referencia rápida para que los visitantes verifiquen el estado de la licencia del casino en línea.

Sin embargo, no todos los titulares de sublicencias son elegibles para utilizar el sello digital. El Ministerio de Hacienda, en comunicado de prensa, aclaró que sólo los proveedores que hayan completado el proceso de registro en el portal del GCB están autorizados a exhibir el sello en sus sitios web.

Ciertas condiciones acompañan a la colocación del sello en el sitio web. Los casinos en línea deben asegurarse de que el sello aparezca de manera destacada en la página de destino que los usuarios visitan al acceder al sitio web. Además, el sello debe ser legible para el ojo humano y cualquier intento de alterarlo u ocultarlo está estrictamente prohibido.

Ver también: Polémica en Curazao por la vigencia de las “licencias maestras” para operar juegos de azar

Los proveedores que aún no hayan completado el proceso de registro en el portal, incluso siendo titulares de una sublicencia, tienen expresamente prohibida la exhibición del sello digital. El Ministerio de Hacienda ha subrayado que estos operadores deberían abstenerse de dar la impresión de que cumplen los criterios especificados. Sin embargo, el comunicado de prensa no describe sanciones específicas por incumplimiento. El sello digital presenta de manera destacada la URL cert.gcb.cw. Si bien el sitio web no está activo actualmente, no está claro si se establecerá un registro de acceso público en esta plataforma.

Esta medida se alinea con las prácticas de otros organismos reguladores a nivel mundial. Varios reguladores han introducido medidas similares para mejorar la transparencia. Por lo general, estas iniciativas van acompañadas de registros públicos de operadores autorizados para proporcionar verificación adicional a los consumidores. En Curazao, se espera que esta medida contribuya significativamente a un entorno de juego en línea más responsable y confiable.