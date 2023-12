Curazao: el proyecto de Ley Nacional de Juegos de Azar llega al Parlamento

La propuesta busca una reforma y modernización del sector del juego en el país isleño.

Curazao.- El ministro de Finanzas de Curazao ha presentado oficialmente al Parlamento la largamente esperada Ley Nacional de Juegos de Azar (LOK, por sus siglas en neerlandés). En una declaración, el ministro Javier Silvania expresó entusiasmo por este desarrollo crucial, diciendo: “Estamos muy contentos de haber alcanzado esta última fase. La presentación de la LOK al Parlamento no es solo un paso procedimental, sino un salto hacia un progreso transformador”.

El ministro también destacó que la LOK es el resultado de amplias consultas y colaboraciones en toda la industria de juegos de azar en línea. Este enfoque inclusivo, según él, garantiza que la nueva legislación esté bien elaborada, sea funcional y satisfaga las diversas necesidades de todos los interesados actuales y futuros. Se espera que traiga oportunidades de ingresos y empleo sin precedentes a Curazao.

Ahora, será el Parlamento de Curazao el que decidirá si aprueba la LOK que reformará el sector del juego en la isla caribeña holandesa. La Junta de Control del Juego de Curazao (GCB) abrió su portal para renovaciones de licencias en septiembre y comenzó a aceptar presentaciones el 1 de noviembre.

El Ministerio de Finanzas también ha emitido a los titulares de licencias actuales un aviso que describe los puntos para la transición al nuevo marco. Señaló que el registro de las sublicencias existentes y la posterior solicitud de una licencia directa se cerrará el 31 de marzo. Los sublicenciatarios que no cumplan con ese plazo no podrán operar más allá del 31 de marzo.

A partir de esa fecha, la transición al nuevo marco bajo licencia provisional sólo será posible para los titulares directos de licencia, aunque continuarán las solicitudes ya en curso. Los operadores que quieran continuar operando pero no soliciten una licencia directa antes del 31 de marzo solo podrán operar bajo su sublicencia hasta que expire la licencia maestra o hasta que la LOK entre en vigor. Luego deberán solicitar una licencia según la nueva legislación.

A partir del 1 de enero, los licenciatarios podrán utilizar un sello digital en sus sitios web. Estos serán emitidos por el GCB, y podrán ser autorizados para quienes hayan presentado una solicitud pero estén a la espera de su concesión.

Las nuevas tarifas

Además de presentar el LOK, el ministro Silvania confirmó las tarifas para las nuevas licencias de juego en línea.

Para las licencias B2C, habrá una tarifa de solicitud de ANG 9.000 (USD 5.000) y tarifas únicas de diligencia debida de entre ANG 250 y ANG 500 por persona, dependiendo de su función. Habrá una tarifa anual de ANG 48.000 (USD 26.815) y una tarifa mensual de ANG 4.000 (USD 2.200). Los operadores deben pagar ANG 500 (USD 279) al año por dominio, sin límite en el número de dominios.

Los operadores que posean una licencia bajo el actual sistema de licencias maestras no tendrán que pagar la tarifa anual durante el primer año. La tarifa mensual será de ANG 4.000 (USD 2.200) en lugar de ANG 7.000 (USD 3.900) a partir de la entrada en vigencia de estas nuevas tarifas.

Para las licencias B2B, la tarifa de solicitud, las tarifas de diligencia debida y la tarifa anual serán las mismas que para las licencias B2C. Sin embargo, no habrá tarifa mensual. Según el sistema actual de Curazao, no existe división entre licencias B2B y B2C. No hay tarifa de solicitud, mientras que la tarifa anual es de ANG 36.000 (USD 20.111) y la tarifa mensual de ANG 7.000 (USD 3.900). Hay un límite de 40 dominios por licencia.