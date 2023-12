Se confirman las nuevas tarifas de licencia de juego en línea de Curazao

Cada licencia cubrirá un número ilimitado de dominios.

Curazao.- El ministro de Finanzas, Javier Silvania, confirmó las tarifas para las nuevas licencias de juego en línea de Curazao. Según la Ordenanza Nacional para Juegos de Azar (LOK), las licencias B2B y B2C estarán separadas, aunque las tarifas serán similares.

Para las licencias B2C, habrá una tarifa de solicitud de ANG 9.000 (USD 5.000) y tarifas únicas de diligencia debida de entre ANG 250 y ANG 500 por persona, dependiendo de su función. Habrá una tarifa anual de ANG 48.000 (USD 26.815) y una tarifa mensual de ANG 4.000 (USD 2.200). Los operadores deben pagar ANG 500 (USD 279) al año por dominio, sin límite en el número de dominios.

Los operadores que posean una licencia bajo el actual sistema de licencias maestras no tendrán que pagar la tarifa anual durante el primer año. La tarifa mensual será de ANG 4.000 (USD 2.200) en lugar de ANG 7.000 (USD 3.900) a partir de la entrada en vigencia de estas nuevas tarifas.

Para las licencias B2B, la tarifa de solicitud, las tarifas de diligencia debida y la tarifa anual serán las mismas que para las licencias B2C. Sin embargo, no habrá tarifa mensual. Según el sistema actual de Curazao, no existe división entre licencias B2B y B2C. No hay tarifa de solicitud, mientras que la tarifa anual es de ANG 36.000 (USD 20.111) y la tarifa mensual de ANG 7.000 (USD 3.900). Hay un límite de 40 dominios por licencia.

Las nuevas licencias de juego en Curazao

La Junta de Control de Juegos de Curazao (GCB, por sus siglas en inglés) abrió su proceso de solicitud para nuevas licencias de juegos de azar en línea de Curazao a través de un portal exclusivo a principios de noviembre. El portal en línea acepta registros de nuevos solicitantes y sublicenciatarios existentes.

El portal se puso en línea el 1 de septiembre con información y formularios de solicitud de licencia, pero no fue posible registrarse. Ahora pueden realizar registros los nuevos solicitantes y los sublicenciatarios actuales de la jurisdicción, quienes deberán volver a presentar su solicitud para continuar operando bajo un nuevo marco que se introducirá bajo la Ordenanza Nacional para Juegos de Azar (LOK). De acuerdo a esta norma, la nueva Autoridad de Juego de Curazao (CGA, por sus siglas en inglés) asumirá las funciones regulatorias.

Silvania ha advertido que la nueva legislación sobre juegos de azar de Curazao es vital para ayudar a evitar que la isla caribeña holandesa esté en la lista gris por preocupaciones contra el lavado de dinero. Al pronunciar el discurso de apertura en SiGMA Curaçao, había explicado que entendía los temores de algunos operadores sobre el cambio, pero enfatizó que el objetivo no era complicar la situación, sino mejorarla para todos.

El proceso de solicitud actual tiene como objetivo proporcionar una transición a un nuevo sistema de licencias para permitir que los operadores actualmente autorizados bajo el sistema de licencias maestras permanezcan en operación.