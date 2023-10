El Monopoly es uno de los juegos de mesa más célebres de todos los tiempos. Asentado en el intercambio y la compraventa de bienes raíces, el jugador más intrépido es quien gana en los negocios.

Pasaron cantidad de encuentros y sobremesas y el entretenimiento del Monopoly sigue siendo tan popular como cuando éramos chicos. Una increíble aventura de negocios que desde sus inicios.

El juego tiene su raíz en un juego creado en 1904, denominado Landlord´s Game. Una variante de este juego basada en la ciudad de Atlantic City se patentó en 1935 y la adquirió la empresa Parket Brothers, que desde ahí lo vende, ahora bajo dominio de Hasbro.

Un juego en el que el propósito central es convertirse en el más rico, atesorando el mayor número de calles y propiedades. Para eso, la mecánica consiste en ir comprando y vendiendo las pertenencias, haciendo construcciones de edificios y hoteles.

Rentabilizándolos, con los alquileres que abonan los otros jugadores, de acuerdo a donde caigan en la casilla de la propiedad de uno.

Sin dudas, jugar Monopoly brinda varias ventajas que son útiles en las partidas, dado que colabora a desarrollar la capacidad de concentración, la habilidad matemática y la destreza para negociar.

Conocer las reglas del Monopoly es esencial para jugarlo con éxito.

Iniciando con la Banca, cada participante lanza los dados. El que tenga el total más alto inicia la jugada.

A continuación, cada uno ubica su ficha en la esquina marcada como Casilla de Salida, lanza los dados y mueve el número de espacios por los dados.

Las fichas del juego persisten en las áreas ocupadas y van desde ese punto en la siguiente movida del jugador.

Dos o más fichas pueden estar en el mismo sitio al unísono.

Si uno o ambos dados tiran del tablero, o caen o se asientan en un mazo de naipes, la tirada no vale. Se lanzan nuevamente.

Según el espacio al que llegue la ficha, se puede comprar la propiedad, o verse obligado a pagar el alquiler, abonar impuestos, dibujar una tarjeta de Chance o Community Chest, ir a prisión, y otras posibilidades.

Si se lanzan dobles, mueves la ficha y estás sujeto a todo tipo de privilegios o penas en virtud del espacio en el que caigas. Luego, se puede lanzar nuevamente y mover la ficha.

Sin embargo, si lanzas dobles tres veces seguidas, de inmediato hay cárcel.

Casilla de salida

Cuando la ficha de un participante aterriza o pasa por arriba de la salida, sea arrojando los dados o robando un naipe, el banquero le abona a este un salario de 200.

Aun así, 200 se pagan solo en una ocasión cada vez entorno al tablero. Si un jugador, pasando la salida en la tirada de dados aterriza 2 espacios más lejos de él en el Cofre de la Comunidad, toma la carta Ve a la salida y gana 200 por pasar por ahí la primera vez y otros 200 por alcanzarlo la segunda.

Adquirir propiedades

Cuando se aterriza en una propiedad que no es propia, se puede comprar a su valor impreso. Recibe la tarjeta de Título de Propiedad que la muestra.

Si no se quiere comprar, el Banco la vende en una subasta al mejor postor. El que compra abona al Banco el momento de la oferta en efectivo y adquiere la tarjeta de Propiedad.

Todo jugador, aun el que rechaza la alternativa de compra al precio impreso, puede pugnar a cualquier valor.

Pagar el alquiler

Cuando se aterriza en una propiedad que pertenece a otro jugador, el propietario le cobra el alquiler según la lista impresa en la tarjeta.

Si la vivienda está hipotecada, su tarjeta de título de propiedad se ubica boca abajo delante del propietario y éste no puede cobrar el alquiler.

Es un plus contar con todas las tarjetas de Título de Propiedad en un grupo de color porque este puede cobrar el doble de renta por propiedades no mejoradas. Se aplica a las propiedades no hipotecadas aun si otra de ese grupo de color sí se hipotecó.

Si se tienen hoteles y casas lujosas, el alquiler vale más.

Oportunidad y Cofre de la comunidad

Si se aterriza en cualquier espacio, se debe tomar la carta de arriba del mazo señalado y seguir las instrucciones de cada naipe.

Volver a ubicar la carta boca abajo en la parte inferior de la baraja.

La carta “Quedas libre de la cárcel” permanece hasta que se utiliza y luego se devuelve al fondo de la baraja.

Si el participante que lo roba no quiere usarlo, puede vender a otro a un precio convenido por los dos.

Impuestos

Al arribar a “Impuestos”, el jugador debe abonar lo que allí se señala

Cárcel

Si el jugador es enviado a la Cárcel, tiene que mudarse allí y no puede cobrar los 200 si precisa pasar a la salida. El turno acaba al ser enviado a prisión.

Si no se es mandado pero en el curso del juego se aterriza en ese lugar, se está “solo visitando” y se avanza de forma habitual en el turno que continua.

Se puede comprar y vender propiedades aun en prisión y cobrar por ellos.

Se sale de prisión abonando 50, esperando 3 turnos y usando el naipe “salir gratis de la cárcel”.

Aparcamiento sin costo

Sirve como sitio de descanso “gratuito” por lo que el jugador que llega no obtiene dinero, propiedad ni penas o recompensas.

Casas y hoteles

Si un jugador cuenta con todas las propiedades de un grupo de color, puede comprar casas del Banco del Monopoly. Tantas como guste y pueda financieramente.

El valor que se debe abonar al Banco por cada una se fija en la Tarjeta de Propiedad en la que cada uno monta la casa.

El propietario aun cobra el doble de la renta de un contrincante que aterriza en las propiedades no mejoradas de su grupo.

Cuando un participante cuenta con cuatro casas en cada propiedad de un grupo de color completo, puede comprar un hotel del Banco y edificarlo en cualquier propiedad.

Banco

Elegir a alguien como banquero. Si ese participante también juega, debe mantener sus fondos personales al margen de la entidad.

El banco tiene que hacer una serie de tareas: pagar sueldos y bosnos. El banco cobra los impuestos, multas, préstamos e intereses y el precio de las propiedades.

Tiene prohibido dar a la quiebra, si en banco se queda sin dinero, el banquero puede emitir.

Cómo jugar al Monópoly

Saber cómo jugar al Monpoly es sencillo. Alcanza con ubicar el tablero en una mesa; las cartas del Cofre del Azar y del Cobre de la Comunidad van boca abajo en sus espacios fijados en el tablero.

Cada participante elige una ficha para representarlos mientras transita por el tablero.

Cuánta plata se reparte en el Monopoly

Cuando se comienza a jugarlo, una pregunta habitual entre los participantes suele ser cuánta plata se reparte en el Monopoly. Para responderlo con claridad y despejar toda duda, nos basamos una vez en las reglas oficiales.

Luego de la elección del banquero y de ubicar el tablero como se debe inicia el momento de repartir el dinero del Monopoly. El banquero es el encargado de repartir el dinero a los otros jugadores y tiene que hacerlo de una manera en la que todos reciban $1.500 en total.

Es decir, a cada participante se le entrega una ficha que representa a ese jugador en sus viajes por l tablero. La división de este dinero es la siguiente: dos vales de $500, dos de $100 y dos de $50; seis de $20, cinco de $10m, cinco de $5 y cinco de $1.

Tipos de Monópoly

Existen varias adaptaciones temáticas del Monopoly, incluidas las ediciones especiales como por equipos, series populares, ciudades, etc.

Jugar Monopoly online

Con la llegada de la plena tecnología, y al igual que sucede con otros tantos juegos tradicionales, es posible disfrutar de jugar Monopoly online, el clásico de mesa en su versión virtual. El propósito del juego es similar, conseguir un monopolio, consiguiendo todas las propiedades e inmuebles que surgen en el juego.

Al igual que sucede en el juego real, los jugadores mueven sus fichas por turnos según l puntuación de los dados. Los jugadores caen en propiedades que pueden comprar a un banco ficticio, o dejar que este las subaste si no son compradas. Si estas ya cuentan con dueños, estos pueden cobrar por pasar por su propiedad o quien caiga puede elegir comprarlas.

Quienes gustan de esta versión online del juego, hayan variadas versiones gratuitas en internet. Las más reconocidas son:

La primera versión, un ocio desarrollado por Adobe Flash, que actualmente no funciona en los navegadores desde 2020. La segunda opción denominada Monopoly IO, de BenBean, sin costo, en la que se puede jugar una partida pública o privada. Y la opción para de Monopoly Clásico, uno de los favoritos de todos los tiempos para iniciarse o profundizar en esta entretenimiento.

Trucos para ganar en el Monopoly

De acuerdo a medios especializados, estos son los mejores trucos para ganar al Monopoly.

Comprar siempre que se pueda

uno de los grandes trucos es comprar y vender las propiedades siempre que se den las posibilidades. O sea, conviene sacárselas de encima. Es un método claro dado que solo se empieza a ganar dinero luego de haber comprado inmuebles.

Adquirir propiedades de color rojo y naranja

Aun cuando pueda parecer que las probabilidades de terminar en cada calle son iguales, no sucede. Las propiedades en zonas de estos dos colores son las que cuentan con más chances de tener visitas por su proximidad con la cárcel.

Evitar el ahorro

Si bien puede ser seductor ahorrar, los más expertos recomiendan gastar el dinero del Monopoly. Es clave comprar a precio barato ya que se incrementa luego.

no apurarse por salir de prisión

Que a un jugador que va a la cárcel le queden aun turnos por jugar en el tablero es buena noticia. Visto así, no debe haber prisa por salir antes.

Además, si al inicio de la partida se consigue comprar tantas propiedades y ganar, al final es más conveniente quedarse adentro, dado que se sigue ganando dinero si no se cae en manos del rival.

Crear escasez de casas

Si el jugador tiene 3 o 4 grupos de color con rentas mínimas, debe intentar que los jugadores que tienen grupos de color con rentas elevadas tengan menos casas a la vista. Se consigue colocando más casas en casa una de las propiedades, sin devolver las casas al banco ni cambiarlas por hoteles, dado que eso permite al oponente desarrollar un grupo de colores que puede costar mucho.

