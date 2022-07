Reclamos en el Reino Unido por la regulación de las cajas de recompensa

El DCMS dijo que las loot boxes ha dicho que no habrá prohibición de cajas de botín en el Reino Unido.

Dame Rachel de Souza, representante del Comisionado de Infancia, dijo que las cajas de recompensa deben ser definidas como juegos de azar.

Reino Unido.- Si bien el Gobierno británico anunció que no prohibiría las cajas de recompensas en los videojuegos, también conocidas como loot boxes, ahora recibió un pedido de revisión. Dame Rachel de Souza, comisionada de la Infancia del Reino Unido, solicitó al Departamento de Digital, Cultura, Medios y Deporte (DCMS) que revea la decisión e incluya las cajas de recompensas dentro de la definición de juego en la Ley de Juego del Reino Unido.

Si bien la revisión de la legislación del juego en el país parece estar en suspenso hasta que se elija un nuevo primer ministro, la ministra de cultura, Nadine Dorries, anunció a principios de esta semana que la prohibición no sería parte del libro blanco del juego, el cual se encuentra retrasado.

A su vez, indicó que que el Reino Unido no seguiría los pasos de países como Bélgica, que prohibió las loot boxes en 2018, y España, que llamó a consulta pública a fin de regular su uso entre menores. Por el contrario, Dorries remarcó que el gobierno buscaría protecciones más estrictas “dirigidas por la industria”.

Dijo que imponer restricciones o una prohibición total a través de la legislación podría tener “consecuencias no deseadas”, aunque sugirió que se debería requerir algún tipo de aprobación de los padres. También dijo que los jugadores deberían tener acceso a controles de gastos e información transparente.

Opiniones encontradas

Sin embargo, Dame Rachel de Souza argumentó que las cajas de recompensa en los videojuegos eran “inapropiadas”. Recalcó que fomentan “comportamientos nocivos” entre los jóvenes y deberían estar sujetas a regulación.

“La definición legal de juego, según la Ley de Juego de 2005, no alcanza a las loot boxes, ya que el premio no se puede convertir en dinero del mundo real. La cláusula seis de la Ley de Juegos de Azar debe ser ampliadas para alcanzar las loot boxes e incorporarlas al ámbito de la regulación”. Llamó al gobierno a tomar “medidas firmes” y no dejar la responsabilidad a los padres ni a la industria.

En esta línea, la comisionada expresó: “El Comisionado de Niños cree que el Gobierno debe escuchar a los niños y a los padres para tomar medidas firmes para evitar que los menores de 18 años compren cajas de recompensa. Confiar en la acción voluntaria de la industria y en los controles de los padres dejará a muchos niños expuestos a los daños financieros y psicológicos de las cajas de botín”.

Y agregó: “Los juegos en línea ocupan una parte importante de la vida diaria de la mayoría de los niños: se estima que el 93 por ciento de los niños en el Reino Unido participa en videojuegos. Por lo tanto, es preocupante que algunos juegos en línea contengan características inapropiadas, como cajas de recompensa, que promueven comportamientos dañinos entre los niños”.